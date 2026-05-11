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Palantir Aktie aktuell: KI-Boom, starke Zahlen - aber überhitzt?

Palantir zählt aktuell zu den meistdiskutierten KI-Aktien an der US-Börse. Das Unternehmen, das 2003 im Silicon Valley gegründet wurde und ursprünglich vor allem mit Regierungsbehörden, Geheimdiensten und Sicherheitsorganisationen zusammenarbeitete, hat sich längst zu einem wichtigen Anbieter datengetriebener Softwarelösungen entwickelt. Mit Plattformen wie Gotham, Foundry und der Artificial Intelligence Platform, kurz AIP, verbindet Palantir große Datenmengen mit operativen Entscheidungen - von Verteidigung und Cybersicherheit bis hin zu Industrie, Gesundheitswesen, Energie und Lieferketten. Gerade der KI-Boom, steigende geopolitische Spannungen und der wachsende Bedarf an sicherer Datenanalyse spielen dem Unternehmen in die Karten.

An der Börse sorgt Palantir jedoch weiterhin für Diskussionen. Die Aktie profitierte in den vergangenen Jahren stark von der KI-Euphorie und verbesserten Geschäftszahlen, geriet zuletzt aber nach dem kräftigen Kursanstieg etwas unter Druck. Anleger stellen sich daher die zentrale Frage: Ist Palantir einer der großen Gewinner der KI-Revolution - oder ist die Aktie nach der starken Rally bereits überhitzt? Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen sein hohes Wachstum im kommerziellen Bereich fortsetzen, die Profitabilität weiter steigern und sich trotz wachsender Konkurrenz im KI- und Datenanalysemarkt behaupten kann. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Quartalszahlen, den Ausblick und das Chartbild der Palantir-Aktie.

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