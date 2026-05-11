Die Almonty-Aktie kommt derzeit nicht so recht vom Fleck. Seit dem Höchststand (Quotierung L&S) vom 17. April bei 20,62 € herrscht eine Konsolidierungsphase auf hohem Niveau, und doch fehlen bislang die Käufer. Seit nunmehr Ende April tendieren die Papiere seitwärts rund um das hiermit zwar bestätigte Unterstützungslevel von 16,62 €, doch bekanntermaßen auch begleitet von einer gewissen Anfälligkeit für einen Einbruch, je länger kein Absprung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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