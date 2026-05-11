Die Circle-Aktie gehört heute zu den stärksten Werten im Kryptosektor und konnte nach den aktuellen Quartalszahlen deutlich zulegen. Vor allem das starke Wachstum rund um den Stablecoin USDC sowie neue Entwicklungen im Bereich digitaler Finanzinfrastruktur sorgen derzeit für Aufmerksamkeit bei Anlegern. Circle-Aktie steigt zweistellig nach starken Stablecoin-Zahlen Die Aktie von Circle Internet Group notiert aktuell bei rund 126 US$ und gehört heute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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