© Foto: John Marshall Mantel - ZUMA Press WireWährend Vermögende weiter Aktiengewinne feiern und Sommerurlaube buchen, kämpfen Millionen Amerikaner mit steigenden Preisen, teurem Benzin und neuen Schulden.Die Stimmung der US-Verbraucher ist auf ein historisches Tief gefallen. Der endgültige April-Wert der University of Michigan lag bei nur 49,8 Punkten - dem niedrigsten Stand seit Beginn der Umfrage vor 74 Jahren. Während einige Ökonomen solche Umfragen wegen politischer Verzerrungen oder der sogenannten "Vibecession" skeptisch sehen, glaubt Heather Long, Chefökonomin der Navy Federal Credit Union, dass sich dahinter längst eine reale finanzielle Belastung verbirgt. "Die Amerikaner geraten jetzt buchstäblich in die Zange", sagte sie …Den vollständigen Artikel lesen
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