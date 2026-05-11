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JPMorgan hat am 7. Mai erstmals eine tokenisierte US-Staatsanleihe über das XRP Ledger in unter fünf Sekunden abgewickelt. Gemeinsam mit Ondo Finance, Mastercard und Ripple wurde eine grenzüberschreitende Rückzahlung getestet, die echte Dollar außerhalb regulärer Bankzeiten bewegte. Die XRP News rücken damit eine Infrastruktur ins Licht, die Milliarden-Transaktionen in Sekundenschnelle verarbeitet. Gleichzeitig notiert XRP bei rund 1,42 Dollar und kämpft mit dem Widerstand bei 1,50 Dollar. Die CLARITY Act Abstimmung im US-Senat vor dem 21. Mai könnte den nächsten großen Impuls liefern. GraniteShares hat 3-fach gehebelte XRP-ETFs an der NASDAQ gelistet, was erstmals gehebelten Zugang über Broker ermöglicht. Analysten sehen XRP im Mai zwischen 1,35 und 1,60 Dollar. Dieser Artikel ordnet die wichtigsten XRP News ein und zeigt, welche Faktoren den Kurs bestimmen. Parallel hat ein Presale-Projekt mit fertigen Produkten über 9,8 Millionen Dollar eingesammelt.

XRP News: JPMorgan-Abwicklung, CLARITY Act und gehebelte ETFs bewegen den Markt

Ondo Finance, JPMorgans Kinexys, Mastercard und Ripple haben am 7. Mai die erste grenzüberschreitende tokenisierte US-Staatsanleihenrückzahlung auf dem XRP Ledger abgeschlossen, wie CoinDesk berichtete. Die Transaktion wurde in unter fünf Sekunden bestätigt und bewegte echte Dollar auf Ripples Bankkonto in Singapur außerhalb der regulären Geschäftszeiten. Kinexys hat inzwischen Transaktionen im Gesamtwert von über 3 Billionen Dollar verarbeitet, was die Dimension dieser Infrastruktur verdeutlicht. Diese XRP News stellen einen Wendepunkt dar, weil die größte Bank der Welt nun öffentlich auf Ripple-Technologie für echte Geldströme setzt.

Die regulatorische Lage könnte sich ebenfalls bald klären, denn der CLARITY Act liegt dem US-Senat vor, wie CoinGabbar analysierte. Eine Abstimmung im Bankenausschuss wird für die Woche ab dem 11. Mai angestrebt, mit einer Frist bis zum 21. Mai vor der Memorial Day Pause. Digitale Prognosemärkte schätzen die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung in diesem Jahr auf über 60 Prozent. Sollte das Gesetz durchkommen, sehen Analysten Kursziele zwischen 1,80 und 2,00 Dollar allein durch den regulatorischen Impuls. GraniteShares hat parallel dazu 3-fach gehebelte Long- und Short-XRP-ETFs an der NASDAQ gelistet, was erstmals gehebelten Zugang über reguläre Brokerkonten bietet.

XRP handelt bei rund 1,42 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von etwa 87 Milliarden Dollar. Der Kurs bewegt sich zwischen 1,40 Dollar Unterstützung und 1,50 Dollar Widerstand. Analysten beobachten ein symmetrisches Dreieck, das auf eine bevorstehende Richtungsentscheidung hindeutet, wobei ein Ausbruch nach oben Potenzial bis 2,00 Dollar eröffnen könnte. Die Finanzierungsraten bleiben trotz eines 27-prozentigen Kursanstiegs negativ, ein Muster, das im April 2025 einer 126-prozentigen Rallye vorausging. Der Mai-Zielbereich liegt zwischen 1,35 und 1,60 Dollar. Während institutionelles Vertrauen in die Blockchain-Infrastruktur wächst, suchen Anleger den Einstieg, der sich vor der breiten Masse multiplizieren könnte.

Pepeto: Der gebührenfreie Marktplatz mit Risikobewertung und Binance-Listing

Die JPMorgan-Abwicklung beweist, dass Blockchain-Infrastruktur den Standards des traditionellen Finanzsystems standhält, und die XRP News geben diesem Beweis eine konkrete Dimension. Für Anleger stellt sich jetzt die Frage, welcher frühe Einstieg diese institutionelle Dynamik am besten nutzen könnte.

Pepeto funktioniert als gebührenfreier Marktplatz, auf dem jeder Trade ohne Kosten ausgeführt wird. Die Cross-Chain-Brücke verschiebt Token zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana ohne jede Gebühr, sodass Halter jeden investierten Dollar intakt behalten. Der Vertragsrisiko-Scanner prüft jeden Token, bevor ein Käufer Kapital einsetzt, und erkennt Probleme, die die meisten Händler erst nach dem Verlust entdecken.

Der Presale-Markt ist in den vergangenen drei Zyklen zu einer Multimilliarden-Dollar-Kategorie gewachsen. Dieses Wachstum liefert die höchsten Renditen an Projekte, die mit fertigen Produkten live gehen, nicht an solche, die nur Versprechen machen. Die meisten Presale-Token sprechen über Werkzeuge, die noch auf keiner Blockchain existieren. Pepeto betreibt bereits einen funktionierenden Marktplatz mit Live-Handel, der heute aktiv genutzt wird.

Über 9,8 Millionen Dollar sind in den Pepeto-Presale bei 0,0000001869 Dollar geflossen, während der Börsengang näher rückt. Der Entwickler hinter dem ersten Pepe Coin leitet dieses Projekt, und ein Teammitglied mit direkter Binance-Erfahrung unterstützt den Aufbau. SolidProof hat jeden einzelnen Smart Contract geprüft und die gesamte Codebasis verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, was Teilnehmern ein geprüftes Sicherheitsfundament bietet.

Die XRP News zeigen Gewinne für Ripple-Halter voraus, doch ein Presale auf diesem Niveau mit einem bestätigten Binance-Listing bietet ein Renditeprofil, das XRP bei 1,42 Dollar und 87 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung kaum erreichen kann. Der Unterschied zwischen dem Einstieg vor der Masse und dem Zuschauen danach wird in diesem Fenster entschieden. Jede Woche, die verstreicht, bringt den Börsenstart näher und das aktuelle Einstiegsfenster dem Ende entgegen.

Fazit: XRP News zeigen institutionellen Fortschritt, doch der entscheidende Einstieg liegt im Presale

Die XRP News dieser Woche bestätigen, dass JPMorgans Abwicklung echter Gelder auf dem XRP Ledger Krypto in die Vorstandsetagen gebracht hat. Doch die Anleger, die frühe Einstiege in außergewöhnliche Renditen verwandelt haben, taten dies nie mit einem Token, den die ganze Welt bereits besaß. Pepeto, geleitet vom Entwickler des originalen Pepe Coins und mit einem bevorstehenden Binance-Listing, könnte genau das Zeitfenster sein, das Anleger aus früheren Zyklen kennen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass der Einstieg noch zum aktuellen Preis möglich ist, der mit dem Börsenstart entfällt. Wer die Zahlen gesehen hat und zögert, könnte diesen Moment als verpasste Gelegenheit in Erinnerung behalten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagen die aktuellen XRP News für Mai 2026?

Die XRP News umfassen JPMorgans erste tokenisierte Staatsanleihenabwicklung auf dem XRPL, die CLARITY Act Abstimmung vor dem 21. Mai, und den Start gehebelter XRP-ETFs an der NASDAQ, während der Kurs bei 1,42 Dollar in einer Spanne von 1,35 bis 1,60 Dollar handelt.

Lohnt sich ein Einstieg bei Pepeto vor dem Listing?

Der Presale hat über 9,8 Millionen Dollar eingesammelt, SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, und der Binance-Börsengang rückt näher, was frühe Anleger in eine Position versetzt, die kein etablierter Large Cap in dieser Form bieten kann, wie die offizielle Pepeto-Website zeigt.