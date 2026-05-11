Die irre Rally der KI-Profiteure geht am Montag ungebremst weiter. Vor allem Speicherchip-Aktien sind nach wie vor nicht zu bremsen. Micron, SK Hynix oder auch Western Digital und Seagate legen erneut zwischen 7 und 14 Prozent zu. Die Nachfrage übersteigt in dem Bereich das Angebot nach wie vor bei Weitem.Viele große Technologieunternehmen haben große Sorgen, dass Lieferengpässe im Speicherbereich sie im KI-Rennen ins Hintertreffen bringen könnten. Entsprechend versuchen sie fieberhaft, sich entsprechende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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