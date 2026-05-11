© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Die Aktie von Dividendenkönig Abbott Laboratories ist in den freien Fall übergangenen, der Chart ist schrecklich, doch Bewertung und Dividende umso attraktiver. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Abbott Laboratories Während Technologie- und Halbleiterwerte in den vergangenen Tagen und Wochen von einem Rekordhoch zum nächsten geeilt sind, liegt der Rest des Aktienmarkts inzwischen vollkommen brach. Die Rallye bei AMD, Intel, Micron und Co. hat zu einer so starken Liquiditätskonzentration geführt, dass viele Branchen und Einzelwerte nach crashartigen Abverkäufen inzwischen sogar in Bärenmärkten handeln. Das ist Chance und Risiko zu gleich. Auf der einen Seite gibt es viele …Den vollständigen Artikel lesen
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