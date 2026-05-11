BÖRSE HEUTE: DAX schwächer, Wall Street setzt weiter auf KI-Boom (11.05.2026)

Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibt zum Wochenstart gespalten. Während die Wall Street weiterhin vom KI-Boom und starken Halbleiter-Aktien profitiert, zeigen sich die europäischen Märkte deutlich vorsichtiger. Vor allem die geopolitischen Spannungen rund um Iran sowie steigende Ölpreise sorgen für Unsicherheit.

Anleger beobachten aktuell besonders aufmerksam die Entwicklungen im Technologiesektor. Vor allem Unternehmen aus den Bereichen KI, Halbleiter und Rechenzentren treiben die US-Indizes weiter an, während Europa insgesamt schwächer performt.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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