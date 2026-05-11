© Foto: Scott Schilke - Sipa USADer Hype um SpaceX treibt Weltraum-ETFs massiv an. Doch nur ein Fonds hält bereits Anteile vor dem Börsengang.Der erwartete Börsengang von SpaceX entfacht an den Finanzmärkten einen neuen Wettlauf. Diesmal konkurrieren jedoch keine Raketenfirmen miteinander, sondern ETF-Anbieter, die vom Boom der Raumfahrtbranche profitieren wollen, wie Barron's berichtet. Besonders im Fokus steht der erst Ende März gestartete Tema Space Innovators ETF mit dem Kürzel NASA. Der aktiv gemanagte Fonds ist laut Daten von Morningstar derzeit der einzige reine Weltraum-ETF mit direkter Beteiligung an SpaceX vor dem Börsengang. Möglich wird das über ein sogenanntes Special Purpose Vehicle, das Anteile privater …Den vollständigen Artikel lesen
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