ARIS, die Plattform für Prozesskontext als Grundlage für den Einsatz von KI in Unternehmen, gab heute bekannt, dass es im GartnerMagic Quadrant für Prozessintelligenz-Plattformen als "Leader" ausgezeichnet wurde.

Dies ist das vierte Jahr in Folge, in dem ARIS in dem Bericht als "Leader" ausgezeichnet wurde, und das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies sein kontinuierliches Engagement für Innovation und Wachstum unterstreicht, während sich Unternehmen darauf konzentrieren, ihre KI-Ambitionen in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen.

Während die Technologie rasante Fortschritte gemacht hat, tun sich Unternehmen schwer damit, KI in komplexen Betriebsmodellen zu operationalisieren. ARIS sieht diese Anerkennung durch Gartner als Ausdruck seiner Stärke bei der Bereitstellung einer einzigen einheitlichen Plattform für Prozessintelligenz, die die Kontext-Ebene bietet, auf der G2000-Unternehmen agentenbasierte KI erfolgreich einsetzen und skalieren können.

"KI entwickelt sich vom Experimentierstadium zur Umsetzung doch viele Unternehmen haben Schwierigkeiten bei der Skalierung", sagte Guillaume Bacuvier, CEO von ARIS. "Der Grund ist einfach: Der KI fehlt der Kontext, den sie benötigt, um in der Komplexität des Unternehmens zu funktionieren. Wir glauben, dass die Ernennung zum 'Leader' im Bereich Prozessintelligenz durch Gartner unsere Rolle bei der Bewältigung dieser Herausforderung widerspiegelt."

Die Fähigkeiten von ARIS bei der Integration von Prozessen, Daten und Governance zusammen mit dem Fokus auf Skalierbarkeit, einer Architektur auf Unternehmensniveau und der Unterstützung KI-gesteuerter Anwendungsfälle positionieren das Unternehmen als wichtigen Wegbereiter für Organisationen, die KI kontrolliert und sicher einsetzen möchten.

"KI liefert isoliert keinen messbaren neuen Geschäftswert, sondern nur dann, wenn sie im Kontext agiert und versteht, wie Arbeit abläuft, welche Regeln gelten und welche Ergebnisse erforderlich sind", fügte Bacuvier hinzu.

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GartnerMagic Quadrant for Process Intelligence Platforms, von Tushar Srivastava David Sugden Marc Kerremans , 5. Mai 2026

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ÜBER ARIS

ARIS ist die prozesskontextbasierte Plattform für den Einsatz von KI in Unternehmen. Durch die Kombination von Process Mining, Modellierung und Analyse in einer einzigen einheitlichen Plattform unterstützt ARIS weltweit führende Unternehmen dabei, den Schritt vom KI-Experimentieren zur skalierbaren Umsetzung zu vollziehen und so die Effizienz zu steigern, Risiken zu reduzieren und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aris.com

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