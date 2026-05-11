Die zuletzt so stark gelaufene Aktie des Baukonzerns Hochtief hat am Montag nach Quartalszahlen kurzzeitig fast zehn Prozent an Wert verloren. Die Verluste wurden aber schnell kompensiert, die Aktie ging fast unverändert aus dem Handel. Seit der Empfehlung im AKTIONÄR stehen beim MDAX-Titel 670 Prozent Gewinn zu Buche.Hochtief hält nach einem gemischt ausgefallenen Quartal am Gewinnziel für 2026 fest. Der Umsatz war in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres um 5,3 Prozent auf knapp 9,4 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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