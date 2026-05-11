47 der General Counsel geben an, dass Vorschriften zur wirtschaftlichen Eigentümerschaft die größten Risiken für den Rechtsbetrieb darstellen

44 sind nicht zuversichtlich, grenzüberschreitende Datensicherheitsanforderungen erfüllen zu können

Während Unternehmen ihre globale Expansion 2026 beschleunigen, hinkt die Compliance hinterher. Tatsächlich geben laut einer neuen Studie von CSC, dem führenden Anbieter von Lösungen für globale Unternehmensverwaltung und Compliance, nur 7 der Unternehmen an, in allen ihren weltweiten Niederlassungen vollständige Compliance zu erreichen.

CSC befragte 350 General Counsel (GCs) und leitende Juristen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum, um zu untersuchen, wie ihre Teams mit internationaler Expansion, regulatorischem Druck und dem zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) umgehen. Die Ergebnisse sind im neuesten Bericht von CSC enthalten: General Counsel Barometer 2026: From Complexity to Control

Die meisten Unternehmen geben an, nur teilweise konform zu sein: Über die Hälfte (53 %) schätzt ihre Konformität auf 50-75 %, weitere 35 auf 76-99 %. Damit geben nur 7 der Unternehmen an, in allen globalen Niederlassungen vollständige Compliance zu gewährleisten.

General Counsel geben zudem an, wenig Zuversicht zu haben, den laufenden Anforderungen im Zuge der globalen Expansion gerecht zu werden. Mehr als zwei von fünf (44 %) sagen, sie seien nicht zuversichtlich, die Datensicherheitsanforderungen in allen Rechtsordnungen erfüllen zu können. Gleichzeitig berichten 37 von Herausforderungen bei der Bereitstellung einheitlicher Dienstleistungen weltweit, was die zunehmende Komplexität des regulatorischen Umfelds widerspiegelt. Darüber hinaus nennen 47 Anforderungen wie die Feststellung der wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse 2026 als größtes Risiko für den Rechtsbetrieb.

"Das Tempo der regulatorischen Veränderungen beschleunigt sich weltweit, wobei in verschiedenen Rechtsordnungen neue Rahmenbedingungen entstehen, die sich zunehmend überschneiden", sagte Ian McConnel, Chief Legal Officer bei CSC. "Von Vorschriften wie dem DORA [Digital Operational Resilience Act] über sich weiterentwickelnde KI-Rahmenbedingungen bis hin zur Ausweitung der Anforderungen an die wirtschaftlichen Eigentümer Rechtsabteilungen sind gefordert, die wachsende Komplexität in allen Bereichen des Unternehmens zu bewältigen. Das macht es deutlich schwieriger, die Dynamik aufrechtzuerhalten und die Kontrolle zu behalten."

Als Reaktion darauf bleiben die Modernisierung der Technologie und die Automatisierung neben der Konsolidierung von Dienstleistern und der Verbesserung der Datentransparenz auch 2026 das oberste Ziel für Rechtsabteilungen. Diese Maßnahmen deuten auf einen Wandel hin zu zentralisierteren und einheitlicheren Ansätzen beim Management globaler Unternehmenseinheiten hin.

Viele setzen zudem KI ein, um die Compliance und das Entity Management zu unterstützen: 35 nutzen sie bereits, weitere 26 testen entsprechende Tools. Allerdings äußern sie Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit und Zuverlässigkeit KI-gestützter Erkenntnisse. Zu den Faktoren, die eine breitere Einführung von KI verlangsamen, gehören der Bedarf an strukturierten, qualitativ hochwertigen Daten, die Nutzung von Altsystemen und regulatorische Unsicherheiten.

Angesichts zunehmender Komplexität verlassen sich Unternehmen zunehmend auf externe Partner, um die Compliance in verschiedenen Rechtsräumen sicherzustellen. Mehr als vier von fünf (83 %) Befragten nutzen mehrere Unternehmensdienstleister, um unterschiedliche länderspezifische Anforderungen zu erfüllen, was die Herausforderungen bei der Verwaltung globaler Geschäftstätigkeiten über fragmentierte Netzwerke hinweg unterstreicht.

"Lange Zeit haben sich Rechts- und Compliance-Teams auf die technologiegetriebene Transformation konzentriert, doch es setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass Technologie allein nicht ausreicht", sagte Thijs van Ingen, Global Market Leader bei CSC. "Die Priorität liegt nun darauf, die Kontrolle zurückzugewinnen, indem die Datenqualität verbessert, eine einzige Quelle der Wahrheit geschaffen und das richtige Gleichgewicht zwischen internen Teams und externen Partnern gefunden wird. Unternehmen, die dies richtig umsetzen, sind besser aufgestellt, um die Compliance zu verwalten und das Wachstum zu unterstützen."

Da Compliance-Herausforderungen immer vielschichtiger werden, suchen Unternehmen nach stärker integrierten Ansätzen für das Management globaler regulatorischer Verpflichtungen. CSC unterstützt Unternehmen beim globalen Entity-Management und bei der Compliance durch die Kombination von lokalem Fachwissen, zentralisierten Daten und preisgekrönter Technologie und bietet Rechtsabteilungen so einen einheitlichen, zuverlässigen Überblick über ihre Unternehmenseinheiten sowie die Kontrolle, die sie benötigen, um Risiken zu managen und das Geschäftswachstum über verschiedene Rechtsordnungen hinweg zu unterstützen.

Um eine Kopie des CSC-Berichts General Counsel Barometer 2026: From Complexity to Control herunterzuladen, besuchen Sie bitte https://www.cscglobal.com/service/campaigns/general-counsel-barometer-report-2026/

Über CSC

CSC ist der vertrauenswürdige Partner der Wahl für mehr als 90 der Fortune 500-Unternehmen, mehr als 90 der 100 Best Global Brands (Interbrand) und mehr als 75 der PEI 300. Wir sind der weltweit führende Anbieter von globalen Lösungen für Unternehmensverwaltung und Compliance, spezialisierten Verwaltungsdienstleistungen für Verwalter alternativer Vermögenswerte über eine Reihe von Fondsstrategien hinweg, Transaktionen mit Kapitalmarktteilnehmern sowohl auf öffentlichen als auch auf privaten Märkten, DNS-Management, Schutz digitaler Marken und Betrugsschutz sowie Softwarelösungen für die Unternehmensbesteuerung. CSC wurde 1899 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, und ist seit mehr als 125 Jahren in Privatbesitz und professionell geführt. CSC verfügt über Niederlassungen und Kompetenzen in mehr als 140 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Wir sind ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, dort Geschäfte zu tätigen, wo unsere Kunden sind und das erreichen wir, indem wir in jedem Geschäftsbereich, den wir bedienen, Experten beschäftigen. We are the business behind business. Erfahren Sie mehr unter cscglobal.com.

1 CSC hat in Zusammenarbeit mit Pure Profile 350 General Counsel und Compliance-Beauftragte in Nord- und Südamerika, Europa (einschließlich Großbritannien) und im asiatisch-pazifischen Raum befragt. Die Befragten stammten aus einer Vielzahl von Branchen, darunter Kommunikation, Bank- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Versicherungen, Rechtswesen und Immobilien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260511006388/de/

Contacts:

Für mehr Informationen:

CDR Consultancy

Amber Liu/Hassan Ali

csc@cdrconsultancy.com

CSC

Katie Scott-Kurti

Head of Brand Communications Marketing

katie.scottkurti@cscglobal.com

CSC News Room