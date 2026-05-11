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Dow Jones News
11.05.2026 23:09 Uhr
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NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.294 Pkt - Shelly Group gesucht

DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.294 Pkt - Shelly Group gesucht

DOW JONES--Zurückhaltung hat den nachbörslichen Handel am Montag geprägt. In den USA erreichten S&P-500 und Nasdaq-Composite zwar neue Rekordhochs, die aber nur geringfügig über den in der vorigen Woche markierten lagen. Anleger hielten sich zurück, weil sich immer noch kein Ende des Iran-Kriegs abzeichnet. Daneben warteten die Investoren auf die US-Verbraucherpreise am Dienstag.

Unter den Einzelwerten zeigten sich die erst kürzlich in den SDAX aufgenommenen Aktien der Shelly Group 2 Prozent fester, nachdem das Unternehmen Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt und die Jahresziele bestätigt hatte. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.294    24.350   -0,2% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2026 16:35 ET (20:35 GMT)

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