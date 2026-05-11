DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.294 Pkt - Shelly Group gesucht

DOW JONES--Zurückhaltung hat den nachbörslichen Handel am Montag geprägt. In den USA erreichten S&P-500 und Nasdaq-Composite zwar neue Rekordhochs, die aber nur geringfügig über den in der vorigen Woche markierten lagen. Anleger hielten sich zurück, weil sich immer noch kein Ende des Iran-Kriegs abzeichnet. Daneben warteten die Investoren auf die US-Verbraucherpreise am Dienstag.

Unter den Einzelwerten zeigten sich die erst kürzlich in den SDAX aufgenommenen Aktien der Shelly Group 2 Prozent fester, nachdem das Unternehmen Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt und die Jahresziele bestätigt hatte.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.294 24.350 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

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May 11, 2026 16:35 ET (20:35 GMT)

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