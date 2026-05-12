Krypto News: Warum Tom Lee das Ende des Bärenmarktes verkündet und was jetzt zählt

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Fundstrat-Mitgründer Tom Lee hat auf der Consensus 2026 in Miami erklärt, der Bärenmarkt sei vorbei, falls Bitcoin im Mai zum dritten Mal in Folge mit einem Monatsgewinn schließt. BTC notiert über 80.700 Dollar, und die gesamte Marktkapitalisierung liegt bei 2,68 Billionen Dollar. Die CME plant für den 1. Juni den Start von Bitcoin-Volatilitäts-Futures, ein weiteres Zeichen für wachsendes institutionelles Interesse. In den Krypto News dieser Woche dominiert das Thema Erholung, denn ETF-Zuflüsse steigen, Altcoins gewinnen an Boden, und die Tokenisierung wird zum zentralen Investmentthema. Doch jeder Erholungszyklus hat dasselbe Muster hervorgebracht: Die stärksten Renditen gingen an die Wallets, die während der Angstphase eingestiegen sind. Genau diese Phase liegt hinter uns, und die Frage ist, wer sich positioniert hat. Neben den großen Coins gibt es Projekte in der Frühphase, die während der Korrektur Millionen eingesammelt haben. Die Krypto News zeigen, dass informiertes Kapital bereits handelt. Dieser Artikel analysiert die aktuelle Marktlage und den Presale, der gerade die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Krypto News: Tom Lee sieht den Wendepunkt für den gesamten Markt

Tom Lee, Vorsitzender von Bitmine und Mitgründer von Fundstrat, erklärte auf der Consensus 2026, der Krypto-Bärenmarkt sei wahrscheinlich vorbei, wie CoinDesk berichtet. Ein dritter aufeinanderfolgender Monatsgewinn im Mai, mit einem Schlusskurs über 76.000 Dollar, würde das historische Signal bestätigen. BTC notiert aktuell bei rund 80.700 Dollar und hat seit den Februar-Tiefs bei 60.000 Dollar über 35 Prozent zugelegt.

Lee sieht Tokenisierung und KI-gestützte Finanzdienstleistungen als die Erzählung, die den nächsten Bullenmarkt antreibt, und diese Krypto News könnten den Ton für das zweite Halbjahr setzen. Innerhalb eines Jahrzehnts könnten die Hälfte der größten Finanzinstitute der Welt nativ digital sein, so seine Prognose.

Die CME Group plant den Start von Bitcoin-Volatilitäts-Futures am 1. Juni, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsicht, wie CoinCodex im täglichen Marktbericht bestätigt. ETH hält sich bei rund 2.327 Dollar, SOL hat 93 Dollar zurückerobert, und das gesamte Krypto-Handelsvolumen liegt bei 156 Milliarden Dollar. In den vergangenen Tagen haben Altcoins die großen Coins geschlagen, und Kapital rotiert zunehmend in spezialisierte Sektoren. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in einer einzigen Woche Zuflüsse von über 500 Millionen Dollar, angeführt von BlackRock und Fidelity.

Glassnode-Analysten beobachten, dass Bitcoin sowohl den True Market Mean als auch die Kostenbasis kurzfristiger Halter überschritten hat, zwei Niveaus, die historisch den Beginn einer neuen Aufwärtsphase markieren. Die Funding-Raten sind von negativ auf neutral gewechselt, was darauf hindeutet, dass Leerverkäufer ihre Positionen geschlossen haben.

Am Optionsmarkt sind Händler um die Marke von 82.000 Dollar short positioniert, was bei steigenden Kursen zu erzwungenen Absicherungskäufen führen kann, die den Aufwärtsdruck verstärken. Die Krypto News der Woche deuten auf eine Marktstruktur, die sich für eine Erholung positioniert, und in jedem Zyklus hat dieses Muster dieselbe Frage aufgeworfen: Welcher Einstieg während der Angstphase liefert die stärksten Ergebnisse, wenn die Erholung einsetzt?

Pepeto: Der Presale, der während der Marktangst 9,8 Millionen Dollar eingesammelt hat

Während Unternehmenskassen Bitcoin laden und ETF-Zuflüsse neue Höchststände erreichen, hat Pepeto über 9,8 Millionen Dollar eingesammelt, indem es die Börsen-Werkzeuge gebaut hat, die Händler täglich nutzen. Dieser Presale hängt nicht von Schlagzeilen ab, sondern wächst durch Anleger, die auf der Börse handeln wollen, die sie vom ersten Tag an unterstützt haben.

Die Plattform verbindet eine Cross-Chain-Bridge mit PepetoSwap, die zusammen eine vollständige Börse für das Verschieben und Handeln von Token bilden. Die Bridge bewegt Kapital zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana, ohne Gebühren zu erheben, und PepetoSwap wickelt jeden Trade gebührenfrei ab. Wer die Krypto News verfolgt, kann auf die Chain mit dem besten Preis wechseln und sofort tauschen, ohne dass Gebühren die Rendite schmälern.

Der Entwickler, der den ersten Pepe-Token ins Leben gerufen hat, leitet diesen Aufbau, und ein ehemaliges Mitglied des Binance-Teams arbeitet an der Kernentwicklung. Weil jedes Werkzeug bereits einsatzbereit ist, zieht Pepeto Meme-Coin-Käufer und Alltagshändler gleichermaßen an, die schnellere und günstigere Wege zwischen verschiedenen Chains suchen. Diese Anziehungskraft über verschiedene Nutzergruppen hinweg ist der Grund, warum Analysten dreistelliges Potenzial sehen, sobald die bevorstehende Binance-Listung die Schleusen öffnet.

Vergleichbare Renditen hat es in der Vergangenheit gegeben, wenn Presale-Token auf großen Börsen gelistet wurden, und Pepeto verwendet die gleiche Gesamtmenge von 420 Billionen Token wie der erste Pepe-Coin. Beim aktuellen Einstieg von 0,0000001869 Dollar fließt jede Woche mehr Kapital ein, und die Sicherheit des Presales ist gewährleistet, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und verifiziert hat, bevor der öffentliche Verkauf begann. Die Krypto News dieser Woche zeigen, dass große Wallets bereits gehandelt haben, während andere noch abwarten. Jede Woche näher an der Listung verkleinert das Zeitfenster auf diesem Preisniveau.

Fazit

Die Krypto News zeigen alle Zeichen einer sich aufbauenden Erholung, mit BTC über 80.000 Dollar und institutionellen ETF-Zuflüssen auf Monatshöchstständen. Jeder Zyklus hat dasselbe Muster hervorgebracht: Die Wallets, die während der Angst eingestiegen sind, haben während der Erholung geerntet. Pepeto hat in dieser Phase über 9,8 Millionen Dollar eingesammelt, und die Listung ist das Ereignis, das Presale-Einstiege in Renditen verwandelt. Auf der offiziellen Pepeto-Website findet dieser Einstieg gerade statt. Wer vor dem Abschluss des Presales handelt, positioniert sich auf der richtigen Seite, denn dieses Zeitfenster kehrt nicht zurück.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was sind die wichtigsten Krypto News heute?

Tom Lee erklärte auf der Consensus 2026, der Bärenmarkt sei vorbei, falls Bitcoin im Mai zum dritten Mal in Folge mit einem Monatsgewinn schließt. BTC notiert über 80.700 Dollar, und die CME startet am 1. Juni Bitcoin-Volatilitäts-Futures für institutionelle Anleger. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten zuletzt Zuflüsse von über 500 Millionen Dollar in einer einzigen Woche.

Warum sammelt Pepeto während der Markterholung weiter Kapital?

Pepeto bietet eine vollständige Börse mit gebührenfreiem Handel und einer Cross-Chain-Bridge zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana, deren Verträge von SolidProof geprüft wurden. Die bevorstehende Binance-Listung bietet auf der offiziellen Pepeto-Website Presale-Einstiege mit Potenzial für dreistellige Renditen, die laut den Krypto News nach dem Börsenstart nicht mehr verfügbar sind.