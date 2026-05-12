Ethereum News: 189 Millionen Wallets und 8 Milliarden Dollar tokenisierte Staatsanleihen - was kommt als Nächstes?

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Ethereum hat Bitcoin bei der Anzahl aktiver Wallet-Adressen überholt, und die Zahlen sind nicht einmal knapp. 189,5 Millionen nicht-leere ETH-Adressen stehen 59 Millionen bei Bitcoin gegenüber, ein Vorsprung von 320 Prozent, der die wachsende Bedeutung des Netzwerks unterstreicht. Tokenisierte US-Staatsanleihen auf Ethereum haben die Marke von 8 Milliarden Dollar geknackt und sich in nur sechs Monaten verdoppelt. ETH handelt aktuell bei rund 2.327 Dollar und bewegt sich in einer Spanne zwischen 2.250 und 2.420 Dollar. Bitmine, die größte Ethereum-Treasury-Firma, hat letzte Woche 101.745 ETH im Wert von 238 Millionen Dollar gekauft. Chairman Tom Lee erklärte dazu, dass ein neuer Krypto-Frühling begonnen habe. Die Ethereum News dieser Woche werden von institutionellen Bewegungen dominiert, die das Netzwerk stärker verankern als jede spekulative Rally. Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten im April Zuflüsse von 356 Millionen Dollar und beendeten eine sechsmonatige Negativserie. Doch der Ertrag von 2.300 auf 2.500 Dollar bleibt begrenzt, und die Frage nach größeren Chancen stellt sich von selbst.

Ethereum News: Wallet-Rekord und institutionelle Akkumulation verändern die Bewertungsgrundlage

Die Ethereum News, die den Markt gerade prägen, gehen weit über reine Kursbewegungen hinaus. Laut CoinMarketCap hat Ethereum mit 189,5 Millionen nicht-leeren Adressen Bitcoin um 320 Prozent übertroffen, ein Meilenstein, der die Breite der Netzwerkadoption widerspiegelt. Tokenisierte US-Staatsanleihen auf Ethereum haben die 8-Milliarden-Dollar-Marke überschritten und sich in sechs Monaten verdoppelt, getrieben von Produkten großer Vermögensverwalter wie BlackRock, Ondo Finance und Franklin Templeton. Am 8. Mai wurden über 113.000 ETH im Wert von fast 260 Millionen Dollar auf börsennahe Plattformen bewegt.

Bitmine, die größte Ethereum-Treasury-Firma, kaufte letzte Woche 101.745 ETH und erklärte durch Chairman Tom Lee den Beginn eines neuen Krypto-Frühlings. Laut MEXC akkumulierten Whale-Wallets über 140.000 ETH im Wert von rund 322 Millionen Dollar in nur 96 Stunden, ein historisch starkes Akkumulationssignal. Rund 37 Millionen ETH, etwa 30 Prozent des zirkulierenden Angebots, sind aktuell gestaked und entziehen dem Markt frei handelbare Bestände. Die Ethereum News um ETF-Zuflüsse von 356 Millionen Dollar beendeten eine sechsmonatige Negativserie.

Das Glamsterdam-Upgrade, geplant für die erste Jahreshälfte 2026, könnte den Durchsatz auf Layer 1 verdreifachen. Analysten sehen die ETH-Spanne für Mai zwischen 2.250 und 2.657 Dollar, wobei ein Ausbruch über 2.420 Dollar der Schlüssel wäre. ETH liegt unter seinem 200-Tage-Durchschnitt bei rund 2.367 Dollar. Ethereum verarbeitete im ersten Quartal über 200 Millionen Transaktionen, und diese Aktivität gibt der Bewertung ein Fundament jenseits von Chartmustern. Doch der Ertrag von 2.300 auf 2.500 Dollar ist einstellig, und die Ethereum News zeigen, dass die großen Umwälzungen dieses Zyklus oft abseits der etablierten Netzwerke stattfinden.

Pepeto: Cross-Chain-Bridge und Risiko-Scorer für die nächste Generation von Händlern

Die Ethereum News ziehen Aufmerksamkeit auf sich, aber die Renditen, die Portfolios wirklich verändern, kommen davon, das richtige Projekt vor dem Tag der Listung zu finden. Während ETH sein institutionelles Fundament aufbaut, suchen renditeorientierte Wallets nach Einstiegen, die eine völlig andere Größenordnung ermöglichen.

Pepeto wurde von einem ehemaligen Binance-Experten entwickelt, der versteht, wie Handelsplattformen Volumen generieren, und der gleiche Supply von 420 Billionen Token, der PEPE auf eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar getrieben hat, steht jetzt hinter einem Token mit echten Produkten. Statt nur einer Roadmap liefert dieser Trading-Hub bereits fertige Tools. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Vermögenswerte zwischen Netzwerken, ohne Inhaber zu zwingen, hohe Gaskosten zu zahlen, und der Risiko-Scorer markiert gefährliche Tokens, bevor Käufer ihr Kapital einsetzen.

Beide Tools arbeiten in einer einzigen Oberfläche zusammen, sodass Händler nicht zwischen verschiedenen Apps wechseln müssen, um Sicherheit zu prüfen und Mittel zu bewegen. Auf der offiziellen Pepeto-Website ist jedes Tool und der vollständige Audit-Bericht von SolidProof einsehbar, wobei die unabhängige Prüfungsfirma den gesamten Smart-Contract-Code vollständig auditiert und verifiziert hat, bevor der Presale geöffnet wurde.

Aktuell liegt der Token-Preis bei 0,0000001869 Dollar, und das Projekt hat über 9,8 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die die Verträge geprüft und sich früh festgelegt haben. Dieses Kapital floss in einer Phase, in der die meisten Presales an Geschwindigkeit verloren haben, was den Unterschied zu einem Projekt mit funktionierenden Produkten deutlich macht. Die Tools sind gebaut, das Audit ist abgeschlossen, und jedes Teil steht bereit für die erwartete Binance-Listung.

Fazit

Die Ethereum News zeigen institutionelle Stärke, doch der Mitgründer, der die Rechnung mit PEPE einmal bewiesen hat, macht es jetzt erneut mit mehr Produkten dahinter. Das Projekt hat einen vollständigen Trading-Hub mit Bridge, Risiko-Tool und verifiziertem SolidProof-Audit aufgebaut. Der Mitgründer brachte 420 Billionen Token und null Produkte auf 11 Milliarden Dollar, und Pepeto bietet dieses Mal eine funktionierende Exchange im Rücken. Über 9,8 Millionen Dollar von Wallets, die den Code geprüft haben, bestätigen das Interesse. Den Pepeto-Presale auf der offiziellen Pepeto-Website jetzt zu sichern ist der Weg, sich innerhalb des Musters zu positionieren, das bereits einmal Vermögen geschaffen hat.

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FAQs

Was sind die wichtigsten Ethereum News dieser Woche?

Ethereum übertraf Bitcoin bei der Wallet-Anzahl mit 189,5 Millionen Adressen um 320 Prozent. Tokenisierte US-Staatsanleihen erreichten 8 Milliarden Dollar, und Bitmine kaufte 101.745 ETH im Wert von 238 Millionen Dollar, wobei Chairman Tom Lee den Beginn eines Krypto-Frühlings erklärte.

Was unterscheidet Pepeto von anderen Presale-Tokens?

Pepeto wurde von einem ehemaligen Binance-Experten entwickelt, der den Original-PEPE mitaufgebaut hat. Das Projekt bietet eine Cross-Chain-Bridge, einen Risiko-Scorer und einen vollständigen Trading-Hub, alles von SolidProof verifiziert, und auf der offiziellen Pepeto-Website ist die gesamte Produktpalette einsehbar.