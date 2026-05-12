São Jorge liefert kurzfristigen Explorations-Newsflow in Brasilien - La Mina zeigt mit aktualisierter PEA ein Milliardenprojekt in Kolumbien.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoldMining Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoldMining Inc.· Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 12.05.2026, 05:43 Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt in einem Umfeld aus geopolitischer Unsicherheit, hoher Staatsverschuldung und wachsendem Interesse an realen Vermögenswerten einer der zentralen Rohstoffe für Anleger. Gleichzeitig gewinnt Kupfer als Industriemetall für Stromnetze, Elektrifizierung und Infrastruktur weiter an strategischer Bedeutung. Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0): als rohstofforientierter Projektentwickler mit einem breit gefächerten Portfolio aus Gold- sowie Gold-Kupfer-Projekten in Nord- und Südamerika.

Der besondere Reiz der aktuellen Unternehmensstory liegt in der Kombination aus zwei sehr unterschiedlichen, aber gut zusammenpassenden Werttreibern: In Brasilien läuft auf São Jorge ein 8.000 m-Bohrprogramm mit zwei Bohrgeräten. In Kolumbien hat eine aktualisierte wirtschaftliche Erstbewertung für La Mina einen Nachsteuer-Kapitalwert von rund 1,0 Mrd. US-Dollar im Base Case und rund 1,8 Mrd. US-Dollar im Spotpreis-Szenario ausgewiesen. Damit treffen kurzfristige Exploration, ein großes Ressourcenportfolio und eine konkrete wirtschaftliche Projektperspektive aufeinander.

Ein Portfolio, das Gold, Kupfer und Silber verbindet!

GoldMining (WKN: A2DHZ0) kontrolliert ein diversifiziertes Portfolio von Ressourcenprojekten in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Der Schwerpunkt liegt klar auf Gold, doch mehrere Projekte bringen zusätzlich Kupfer-, Silber- oder weitere strategische Rohstoffkomponenten mit. Das ist wichtig, weil GoldMining damit nicht nur auf den monetären Goldtrend setzt, sondern auch Berührungspunkte zu industrieller Rohstoffnachfrage besitzt.

Nach Unternehmensangaben umfasst das globale Ressourcenportfolio 13,15 Mio. Unzen Goldäquivalent in der Kategorie gemessen & angezeigt sowie weitere 9,02 Mio. Unzen Goldäquivalent in der vermuteten-Kategorie. Hinzu kommen strategische Beteiligungen, unter anderem an Gold Royalty Corp., U.S. GoldMining Inc., Australian Mines Ltd. und NevGold Corp.

Quelle: GoldMining Inc.

Diese Struktur macht GoldMining nicht zu einem klassischen Einzelprojektentwickler, sondern zu einem Projektinkubator mit mehreren möglichen Wegen der Wertfreisetzung.

São Jorge: 8.000 Meter Bohrprogramm in einem aktiven Goldgürtel!

Der kurzfristig spannendste Newsflow kommt derzeit aus Brasilien. GoldMining (WKN: A2DHZ0) hat auf dem zu 100% gehaltenen São Jorge-Projekt im Tapajós-Goldbezirk im Bundesstaat Pará ein explorationsfokussiertes Bohrprogramm gestartet. Das Programm umfasst rund 8.000 m, wird mit zwei Bohrgeräten durchgeführt und ist laut Unternehmen finanziert sowie aktiv im Gang.

Der Ansatz ist dabei besonders interessant: GoldMining bohrt nicht irgendwo auf einer weißen Landkarte, sondern verfolgt gezielt Ziele in der Nähe der bestehenden São Jorge-Ressource. Das kann das technische Zielrisiko gegenüber einem reinen Greenfield-Programm reduzieren. Entscheidend bleibt aber: Erst die Bohrergebnisse werden zeigen, ob sich aus den Zielzonen zusätzliche mineralisierte Bereiche ableiten lassen.

Im Mittelpunkt steht unter anderem William South, eine Zielzone innerhalb von rund zwei Kilometern zur bestehenden Lagerstätte. Frühere Ergebnisse lieferten dort bereits 12 m mit 2,38 g/t Gold ab 13 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 22 g/t Gold. Hinzu kommt eine große, bislang ungetestete IP-Anomalie. Parallel dazu erweitert GoldMining die geophysikalische Abdeckung mit einer laufenden IP-Untersuchung über 49 Linienkilometer östlich der Lagerstätte.

Für Anleger ist dieser Punkt zentral: Solche Bohrprogramme können bei Erfolg relativ schnell Aufmerksamkeit erzeugen, weil sie an ein bereits bekanntes System anknüpfen. Gleichzeitig bleibt die Einordnung wichtig: Explorationsziele sind keine Ressourcen. Sie sind Chancenräume. Genau deshalb ist São Jorge kurzfristig ein möglicher Nachrichtenmotor, aber weiterhin mit den üblichen Explorationsrisiken verbunden.

La Mina: Die PEA macht das wirtschaftliche Potenzial greifbar!

Während São Jorge für kurzfristigen Explorationsschub steht, liefert La Mina in Kolumbien die wirtschaftliche Dimension der Story. Die aktualisierte Preliminary Economic Assessment, kurz PEA, beschreibt ein konventionelles Tagebauprojekt mit 15.000 Tonnen Tagesverarbeitung, einer geplanten Minenlaufzeit von 11,2 Jahren und einem Produktionsprofil, das in den ersten fünf Jahren durchschnittlich 152.400 Unzen Goldäquivalent pro Jahr vorsieht.

Die Zahlen sind bemerkenswert: Im Base Case nennt GoldMining (WKN: A2DHZ0) einen Nachsteuer-NPV5% von 1,0015 Mrd. US-Dollar, eine Nachsteuer-IRR von 32,2% und eine Amortisationszeit von 2,7 Jahren.

Quelle/Grafik: GoldMining Inc.

Das Spotpreis-Szenario zeigt, wie stark das Projekt auf höhere Metallpreise reagieren kann: Der Nachsteuer-NPV5% steigt dort auf 1,8041 Mrd. US-Dollar, die Nachsteuer-IRR auf 49,1%, die Amortisationszeit sinkt auf 1,9 Jahre.

Warum die Kombination so spannend ist!

GoldMining (WKN: A2DHZ0) bringt aktuell drei Elemente zusammen, die im Rohstoffsektor häufig für Aufmerksamkeit sorgen: erstens ein großes Portfolio mit mehreren Projekten und Beteiligungen, zweitens ein laufendes Bohrprogramm mit konkreten Zielzonen und drittens eine PEA, die bei La Mina eine klar quantifizierte wirtschaftliche Perspektive zeigt. Genau diese Kombination kann in einem positiven Gold- und Kupfermarktumfeld ein starker Wahrnehmungstreiber sein.

Besonders positiv ist, dass La Mina nicht nur eine Goldstory ist. Das Projekt enthält auch Kupfer und Silber. Damit verbindet es die klassische Edelmetallseite mit industrieller Rohstoffnachfrage. GoldMining spricht im PEA-Szenario über eine gesamte Lebensdauerproduktion von rund 1,5 Mio. Unzen Goldäquivalent, zusammengesetzt aus etwa 1,2 Mio. Unzen Gold, 2,6 Mio. Unzen Silber und 195 Mio. Pfund Kupfer. Die geplanten metallurgischen Ausbringungsraten liegen laut PEA bei 91% für Gold, 80% für Kupfer und 64% für Silber.

Gleichzeitig bleibt GoldMining (WKN: A2DHZ0) ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen ohne laufende eigene Produktion. Das ist keine Schwäche, sondern der Kern des Investmentprofils: Der mögliche Wert entsteht aus Explorationserfolg, technischer Weiterentwicklung, Ressourcenschärfung, Partnerschaften, Projekttransaktionen oder einer späteren Projektfinanzierung. Genau diese Punkte bringen gute Chancen, aber auch Risiken mit sich.

Fazit: Rohstoffportfolio mit klaren Werttreibern!

GoldMining (WKN: A2DHZ0) ist eine der spannenderen Portfolio-Storys im Gold- und Gold-Kupfer-Segment. Das Unternehmen besitzt nicht nur ein großes Ressourcenfundament, sondern arbeitet aktuell an zwei besonders sichtbaren Fronten: São Jorge kann durch Bohrergebnisse kurzfristig für neue Aufmerksamkeit sorgen; La Mina liefert über die aktualisierte PEA eine konkrete wirtschaftliche Größenordnung, die im aktuellen Metallpreisumfeld erheblich wirkt.

Für risikobewusste Anleger, die den Explorations- und Entwicklungscharakter eines solchen Unternehmens verstehen, ergibt sich damit eine positive, aber bewusst differenziert zu betrachtende Rohstoffstory. Gold, Kupfer und Silber stehen im Mittelpunkt - und GoldMining (WKN: A2DHZ0) zeigt derzeit, wie ein breites Projektportfolio in einem starken Rohstoffumfeld Schritt für Schritt neu bewertet werden könnte.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und redaktionelle Grundlage

• GoldMining Inc., Unternehmensmeldung 2026: GoldMining Commences 2026 Exploration Program at its São Jorge Project, Brazil - https://goldmining.com/news/index.php?content_id=714

• GoldMining Inc., News Release vom 28.04.2026: Updated PEA at La Mina Project, Colombia - https://goldmining.com/news/index.php?content_id=715

• GoldMining Inc., Corporate Presentation April 2026 - https://www.goldmining.com/_resources/presentations/corporate-presentation.pdf

• GoldMining Inc., Global Resource Statement - https://www.goldmining.com/projects/global-resource-statement/

Quelle Intro-Bild: stock.adobe.com: Corporate organizational core values of trust accountability integrity teamwork and innovation stacked as foundation blocks representing strong ethical business culture leadership principles and team _von AiDesign

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Mineral Resources / keine Mineral Reserves:?Angaben zu Mineral Resources, Explorationszielen, Bohrprogrammen, metallurgischen Annahmen, CAPEX, OPEX, AISC, IRR, NPV, Minenlaufzeit, Produktionsprofilen oder sonstigen technischen und wirtschaftlichen Kennzahlen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Mineral Resources sind keine Mineral Reserves. Die wirtschaftliche Gewinnbarkeit von Mineral Resources ist nicht nachgewiesen, solange sie nicht durch entsprechende weiterführende Studien und Reservendefinitionen bestätigt wird. Explorationsziele, geophysikalische Anomalien und historische Bohrergebnisse stellen keine Ressourcen dar und können sich bei weiteren Arbeiten als wirtschaftlich nicht relevant erweisen.

Besonderer Hinweis zur La-Mina-PEA:?Die aktualisierte Preliminary Economic Assessment, kurz PEA, für La Mina ist vorläufiger Natur und stellt keine Pre-Feasibility Study oder Feasibility Study dar. Sie enthält auch Inferred Mineral Resources, die geologisch als unsicherer gelten. Es besteht keine Gewissheit, dass die in der PEA dargestellten wirtschaftlichen Ergebnisse tatsächlich realisiert werden, dass Ressourcen in Reserven umgewandelt werden oder dass das Projekt finanziert, genehmigt, gebaut oder betrieben werden kann. NPV-, IRR-, Payback-, CAPEX-, OPEX-, Produktions- und Ausbringungsangaben reagieren wesentlich auf Metallpreise, Wechselkurse, Inflation, Kapitalkosten, Betriebskosten, Steuern, Genehmigungen, technische Annahmen, Umweltauflagen und Finanzierungsbedingungen.

Wesentliche Risiken:?Investitionen in Rohstoff-, Explorations-, Entwicklungs- und Small-Cap-Unternehmen sind mit erheblichen Risiken verbunden. Wesentliche Risiken sind unter anderem Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, Finanzierungsrisiken, Verwässerung, geringe Liquidität, Explorationsfehlschläge, Ressourcen- und Reservenrisiken, technische Risiken, metallurgische Risiken, Genehmigungs-, Umwelt-, Sozial-, Steuer-, Betriebs-, Infrastruktur-, Länder- und politische Risiken sowie Risiken durch Gesetzesänderungen, Import- oder Exportbeschränkungen, Zölle, Streiks, Naturereignisse, Verzögerungen oder höhere Kosten. Aktienkurse solcher Unternehmen können sehr stark schwanken; ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

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