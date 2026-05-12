Die Stimmung im Wasserstoffsektor dreht sich spürbar. Nach monatelangem Abverkauf profitieren viele Titel inzwischen vom wieder steigenden Ölpreis und der wachsenden Sorge um die globale Energieversorgung. Laut aktueller Einschätzung gewinnt Wasserstoff insbesondere im Schwerlastverkehr und bei industriellen Anwendungen wieder an strategischer Bedeutung. Anleger setzen zunehmend darauf, dass Regierungen und Unternehmen ihre Dekarbonisierungsziele trotz schwacher Konjunktur weiterverfolgen. Entsprechend stark fiel zuletzt die Erholung vieler Wasserstoff-Aktien aus.Den vollständigen Artikel lesen ...
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