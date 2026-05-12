Dienstag, 12.05.2026
KUPFER BEI 6.35 USD: Warum Kutcho Copper plötzlich wie ein Übernahmekandidat aussieht
Dow Jones News
12.05.2026 06:39 Uhr
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 12. Mai

=== 
  06:30 JP/Mazda Motor Corp, Jahresergebnis 
  06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q 
*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 2Q 
*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, ausführliches Ergebnis 2Q 
     (08:30 PK; 10:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q 
     (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1H (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q 
  07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q (09:30 PK) 
  07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
  07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 1H 
     (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz) 
*** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 1Q (09:00 PK;11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q 
     (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
  07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 2Q 
  07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
  07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q 
  07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q 
  07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q (08:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1Q (12:00 Earnings-Call) 
  07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1Q 
  07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q 
  07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H 
*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) April 
     PROGNOSE:   +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj 
     vorläufig:  +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj 
     zuvor:    +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE:   +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj 
     vorläufig:  +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj 
     zuvor:    +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 
*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q 
     (10:00 Analystenkonferenz) 
*** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV 
*** 10:00 DE/Fraport AG, HV 
*** 10:00 DE/K+S AG, HV 
*** 10:00 DE/Scout24 SE, Kapitalmarkttag 
*** 10:00 DE/Zalando SE, HV 
  10:00 DE/Jahrespressekonferenz der Bundesanstalt für 
     Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) 
*** 11:00 DE/Douglas AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 2Q 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai 
     PROGNOSE:   -20,5 Punkte 
     zuvor:    -17,2 Punkte 
     Konjunkturlage 
     PROGNOSE:   -78,0 Punkte 
     zuvor:    -73,7 Punkte 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im 
     Volumen von 6 Mrd EUR 
*** 12:40 BE/EZB-Direktor Elderson, Rede zum Abschluss der 26. Konferenz 
     "Financing Europe" 
*** 14:30 DE/SAP SE, CEO Klein, Keynote bei Hausmesse Sapphire (16:30 Q&A) 
*** 14:30 US/Realeinkommen April 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise April 
     PROGNOSE:   +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj 
     zuvor:    +0,9% gg Vm/+3,3% gg Vj 
     Verbraucherpreise Kernrate 
     PROGNOSE:   +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj 
     zuvor:    +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj 
  18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q 
  19:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Greater Rockford 
     Chamber of Commerce Luncheon 
 
    - DE/Adtran Networks SE, ausführliches Ergebnis 1Q 
    - DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Ergebnis 1Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 00:05 ET (04:05 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
