Die USA erhöhen den wirtschaftlichen Druck auf den Iran erneut. Das US-Finanzministerium kündigte neue Sanktionen gegen mehrere Personen und Firmen an, darunter auch Unternehmen aus Hongkong und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie sollen die iranischen Revolutionsgarden beim Export iranischen Öls nach China unterstützt haben.Nach Angaben der US-Regierung sollen die Revolutionsgarden ein Netzwerk aus Tarnfirmen genutzt haben, "um ihre Rolle bei den Ölverkäufen zu verschleiern und die Einnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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