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Private Equity Holding AG: Private Equity Holding AG: Jahresergebnis und Anträge an die Generalversammlung der Private Equity Holding AG



12.05.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NEWS RELEASE

Zürich, 12. Mai, 2026

Jahresergebnis und Anträge an die Generalversammlung der Private Equity Holding AG

Die Private Equity Holding AG (PEH) hat den Geschäftsbericht für das Finanzjahr 2025/2026 auf ihrer Website aufgeschaltet. Der geprüfte Net Asset Value (NAV) pro Aktie per 31. März 2026 beträgt EUR 157.10 (CHF 145.23); PEH verzeichnet für das Geschäftsjahr einen Verlust von EUR -14.0 Mio. Der Geschäftsbericht kann unter https://www.peh.ch/de/reports-de/geschaftsbericht/ abgerufen werden.

Sämtliche drei Verwaltungsratsmitglieder - Fidelis Götz, Martin Eberhard und Dr. Petra Salesny - stellen sich zur Wiederwahl.

Die Private Equity Holding AG (PEH) gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Ausschüttung von CHF 1 pro Aktie vorschlägt. Die Ausschüttung wird bei Annahme wie in den Vorjahren zur Hälfte aus Reserven aus Kapitaleinlagen und zur Hälfte als ordentliche Dividende aus den freiwilligen Gewinnreserven ausgezahlt. Die konservative Dividendenempfehlung reflektiert die anhaltend geringe Marktliquidität.

Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft wird am 4. Juni 2026 veröffentlicht. Registrierte Aktionäre erhalten die Einladung in den darauffolgenden Tagen per Post. Die Generalversammlung wird in Zürich abgehalten.

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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, kerstin.stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80 oder http://www.peh.ch