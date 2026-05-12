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SOL durchbricht die $93-Marke und beendet damit eine wochenlange Seitwärtsbewegung, die den Kurs seit März gefangen hielt. ETF-Zuflüsse von 33 Millionen Dollar und gezielte Whale-Akkumulation haben den Ausbruch aus einer absteigenden Dreiecksformation ausgelöst, der jetzt das gesamte Ökosystem in Bewegung bringt. Das Netzwerk zählt aktuell über 3,6 Millionen aktive Wallets und zieht mit niedrigen Gebühren weiterhin neue Nutzer an. Western Union hat gerade seinen USDPT-Stablecoin auf Solana gestartet, ausgestellt von Anchorage Digital Bank. Anchorage arbeitet gemeinsam mit J.P. Morgan an tokenisierten Stablecoin-Reserven auf derselben Infrastruktur. Mitgründer Anatoly Yakovenko bestätigte auf der Consensus Miami 2026, dass das Alpenglow-Upgrade bereits im nächsten Quartal erscheinen könnte. Die Solana News dieser Woche zeigen ein Netzwerk, das institutionelle Schwergewichte in einem Tempo anzieht, das Beobachter überrascht. Analysten sehen ein Kursziel von 100 Dollar, falls der Kaufdruck anhält und die Unterstützung bei 85 Dollar hält. Dieser Artikel analysiert die aktuellen Solana News und zeigt, wo Anleger jetzt die wirklich interessanten Chancen finden.

Solana News: ETF-Zuflüsse und Alpenglow-Upgrade treiben SOL über die $93-Marke

SOL handelt bei rund 93 Dollar nach einem bestätigten Ausbruch aus einer absteigenden Dreiecksformation, die den Kurs seit Anfang März gedeckelt hatte. Die Bewegung wurde von steigenden Handelsvolumina und einer Verbesserung der Marktstimmung begleitet. Laut Bitget handelt es sich um den stärksten Ausbruch des Jahres 2026 für Solana, gestützt von fundamentalen Katalysatoren. Die Solana News um ETF-Zuflüsse von 33 Millionen Dollar trieben den Kurs um fünf Prozent nach oben, während Ethereum 75,9 Millionen Dollar an Abflüssen verzeichnete. Whale-Wallets akkumulieren Millionenbeträge in SOL während der Ausbruchsphase.

Das Netzwerk zählt über 3,6 Millionen aktive Wallets und bietet niedrige Transaktionsgebühren, die besonders für Privatanleger attraktiv bleiben. Western Union hat seinen USDPT-Stablecoin auf Solana gestartet, um Zahlungen in über 200 Ländern rund um die Uhr abzuwickeln. Anchorage und J.P. Morgan arbeiten an tokenisierten Stablecoin-Reserven auf Solana, was laut AInvest das institutionelle Vertrauen in das Netzwerk stärkt. SOL hat seinen 100-Tage-Durchschnitt zurückerobert, was technisch orientierte Käufer als Bestätigung eines Trendwechsels werten.

Mitgründer Anatoly Yakovenko bestätigte auf der Consensus Miami 2026, dass das Alpenglow-Upgrade die Blockfinalität auf rund 150 Millisekunden beschleunigen soll. Analysten sehen 100 Dollar als realistisches Ziel, falls die Unterstützung bei 85 Dollar hält und die Kaufvolumina steigen. SOL liegt allerdings rund 68 Prozent unter seinem Allzeithoch von 295 Dollar aus Januar 2025, was das aktuelle Niveau günstig erscheinen lässt. Die Kombination aus institutionellem Interesse und technischen Upgrades gibt den Solana News ein bullisches Fundament, das stärker wirkt als in früheren Marktphasen. Doch für Anleger, die nach den großen Vervielfachungen suchen, beginnt die Suche oft dort, wo der breite Markt noch nicht hingeschaut hat.

Pepeto: Der Trading-Hub mit Risiko-Scorer und Cross-Chain-Bridge

Die Solana News zeigen institutionelle Stärke, aber der Weg von 93 auf 100 Dollar bedeutet einen einstelligen Gewinn über Wochen oder Monate. Wer die Vervielfachungen sucht, die frühe SOL-Käufer damals erlebt haben, muss dort einsteigen, wo der Markt noch nicht hingeschaut hat und wo die Werkzeuge bereits stehen.

Pepeto wurde für einen anderen Zweck entwickelt und gibt normalen Käufern einen Trading-Hub, mit dem sie das Risiko eines Tokens einschätzen können, bevor sie Kapital einsetzen, Token über verschiedene Chains bewegen und Einstiege finden, bevor die breite Masse aufmerksam wird. Auf der offiziellen Pepeto-Website lässt sich nachvollziehen, wie der Risiko-Scorer und die Cross-Chain-Bridge zusammenarbeiten, um Wallets zu schützen.

Der Kryptomarkt verzeiht späte Einstiege nicht, denn ein einziger schlechter Token kann Gewinne auslöschen, die Wochen gedauert haben. Pepeto ist darauf ausgelegt, das zu verhindern, indem ein Token-Risiko-Scorer jedes Projekt bewertet und eine Cross-Chain-Bridge das Kapital auf die Chain mit der stärksten Chance umleitet. Der gesamte Trading-Hub basiert auf frühem Zugang, damit Käufer sich positionieren können, bevor ein Coin abhebt.

Während Western Union seine Zahlungen an einen einzigen Stablecoin auf Solana bindet, erhalten Pepeto-Inhaber Zugang zu einem vollständigen Trading-Hub, der Hunderte von Tokens bewertet. Mehr als 9,8 Millionen Dollar wurden bei einem Preis von 0,0000001869 Dollar eingesammelt, und die unabhängige Prüfungsfirma SolidProof hat den gesamten Smart-Contract-Code vollständig auditiert und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde. Der Gesamtsupply liegt bei 420 Billionen Token, und eine Binance-Listung wird erwartet. Die Solana News zeigen, warum ein ehemaliger Binance-Experte diesen Hub aufgebaut hat, und der Einstieg vor der Listung könnte einen anderen Renditepfad eröffnen als das, was SOL von den aktuellen Niveaus aus liefern kann.

Fazit

Die Solana News deuten auf 100 Dollar bis Ende Mai, doch der Ertrag von 93 auf 100 Dollar ist ein einstelliger Gewinn. Die echten Vervielfachungen stecken in Projekten, die sich noch im Presale befinden und Listungskatalysatoren vor sich haben. Der Pepeto-Presale bewegt sich auf eine Binance-Listung zu, mit einem funktionierenden Trading-Hub und über 9,8 Millionen Dollar gesichertem Kapital. Von SolidProof verifiziert und mit einer erwarteten Listung in Sichtweite, bietet die offizielle Pepeto-Website einen Zugang, den kein Solana-Kursziel im gleichen Zeitfenster liefern kann. Die Wallets, die SOL unter einem Dollar gekauft haben, verwandelten kleines Kapital in Wohlstand, weil sie vor der Masse einstiegen, und genau diese Art von Gelegenheit liegt jetzt vor dem Fenster der Listung.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sind die wichtigsten Solana News dieser Woche?

SOL durchbrach die 93-Dollar-Marke nach ETF-Zuflüssen von 33 Millionen Dollar und Whale-Akkumulation. Western Union startete seinen USDPT-Stablecoin auf Solana, und das Alpenglow-Upgrade könnte laut Mitgründer Yakovenko bereits im nächsten Quartal erscheinen, was die Blockfinalität auf 150 Millisekunden beschleunigen soll.

Was unterscheidet Pepeto von etablierten Coins wie SOL?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit Risiko-Scorer, Cross-Chain-Bridge und Trading-Hub zu einem Bruchteil eines Cents, während SOL bereits über 90 Dollar handelt. Die unabhängige Prüfungsfirma SolidProof hat den gesamten Code vollständig auditiert und verifiziert, und auf der offiziellen Pepeto-Website lassen sich alle Tools direkt einsehen.