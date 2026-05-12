Es könnte heute wieder spannend werden bei der Hauptversammlung der Lufthansa. Denn gestern lief eine interessante Meldung über die Ticker: Demnach hat Klaus-Michael Kühne seine Beteiligung am MDAX-Konzern die Schwelle von 20 Prozent überschritten. Bislang hatte die Kühne Holding noch rund 15 Prozent an der Lufthansa gehalten. Heute versammeln sich die Aktionäre der Deutschen Lufthansa AG indes erstmals seit 2019 wieder zu einer Hauptversammlung in Präsenz. Auf dem Programm in der Frankfurter Messe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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