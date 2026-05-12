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Elmos Semiconductor SE: Erfolgreiche Platzierung von 1,86 Millionen bestehenden Aktien durch zwei Elmos-Großaktionäre via beschleunigtem Bookbuilding-Verfahren



12.05.2026 / 07:33 CET/CEST

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Elmos Semiconductor SE: Erfolgreiche Platzierung von 1,86 Millionen bestehenden Aktien durch zwei Elmos-Großaktionäre via beschleunigtem Bookbuilding-Verfahren Platzierung erhöht den Freefloat auf ca. 56% und unterstützt mögliche Aufnahme in den MDAX durch verbreiterte Aktionärsbasis bei weiterhin stabiler Eigentümerstruktur NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER IN EINE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG. Leverkusen, 12. Mai 2026: Wie bereits bekanntgegeben, haben Weyer Beteiligungsgesellschaft mbH und ZOE-VVG GmbH, zwei Großaktionäre der Elmos Semiconductor SE ("Elmos", ISIN DE0005677108), auf Pro-rata-Basis 1,86 Millionen bestehende Aktien, was einem Gesamtanteil von ca. 10,5% des derzeitigen Grundkapitals der Elmos Semiconductor SE entspricht, zu einem Platzierungspreis von 176,00 Euro pro Aktie an institutionelle Anleger erfolgreich platziert. Aufgrund der Art der Transaktion wird Elmos Semiconductor SE keine Erlöse aus der Platzierung erhalten. Die verkaufenden Aktionäre haben einer Sperrfrist von 180 Tagen nach Abschluss der Transaktion zugestimmt, vorbehaltlich bestimmter üblicher Ausnahmen. Der erfolgreiche Abschluss der Platzierung wird den Freefloat der Elmos Aktien von derzeit ca. 46% auf ca. 56% erhöhen. Nach Abschluss der Transaktion halten die drei Großaktionäre zusammen rund 44% des Grundkapitals und gewährleisten damit eine nach wie vor stabile Eigentümerstruktur. Nach der angekündigten Einziehung von 540.000 eigenen Aktien, die nach der Hauptversammlung Ende Mai 2026 erfolgen soll, werden die drei Großaktionäre zusammen dann rund 45% des herabgesetzten Grundkapitals der Gesellschaft halten. "Die starke Nachfrage in der Platzierung unterstreicht die Attraktivität unseres Unternehmens und das große Vertrauen der Anleger in unsere Zukunftsaussichten. Gleichzeitig bekräftigen die neuen Investoren und das anhaltende Engagement unserer drei Hauptaktionäre eine starke und stabile Aktionärsbasis in der Zukunft", so Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. Im Rahmen der Platzierung agierte Berenberg als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Kontakt

Elmos Semiconductor SE

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Mobil: +49 151 5383 7905

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