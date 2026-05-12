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Der Chart, die Aktie und das Unternehmen BYD liefert gerade ein Bild mit einigen Widersprüchen. Der Gewinn ist im ersten Quartal um mehr als die Hälfte eingebrochen, der Heimatmarkt schwächelt zum achten Mal in Folge, und trotzdem bricht der Konzern gleichzeitig Exportrekorde und bringt LiDAR-Technik in ein Auto für unter 10.000 Euro. Wer hätte das gedacht? Was wie eine Krise aussieht, könnte sich für geduldige Anleger als Einstiegschance entpuppen. In der Charttechnik braut sich etwas zusammen, das Börsenprofis aufhorchen lässt! Möglicherweise steht ein Golden Cross kurz bevor. Ein klassisches Kaufsignal. Die Aktie dümpelt aktuell knapp unter der 11-Euro-Marke, aber wie lange noch? Wer die Geschichte von BYD kennt, weiß: Abschreiben wäre ein Fehler.

Preiskampf, Technikwunder und ein Kaufsignal in Sicht

BYD steckt mitten in einem Spagat. Auf der einen Seite bricht der Nettogewinn im ersten Quartal 2026 um über 55 Prozent ein, der Umsatz fällt um fast 12 Prozent auf 150 Milliarden Yuan. Auf der anderen Seite liefert der chinesische Elektropionier Monat für Monat neue Exportrekorde. Allein von Januar bis April gingen knapp 456.000 Fahrzeuge ins Ausland, ein Plus von rund 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Jahresziel von 1,5 Millionen Einheiten rückt näher. In Großbritannien hat BYD Tesla bereits vom Thron gestoßen, in Australien kassierte der BYD Seal 6 fünf von fünf ANCAP-Sternen, die Höchstwertung! Die Wachstumsstory im Ausland läuft. Der Druck kommt aber von zu Hause, denn im chinesischen Heimatmarkt tobt ein Preiskampf, der seinesgleichen sucht. Xiaomi, Geely und andere drängen mit aggressiven Rabatten in den Markt. Für BYD heißt das: Marge opfern, um Volumen zu halten. Im März erreichten die Preissenkungen den höchsten Stand seit zwei Jahren. Kein Wunder, dass der operative Cashflow um mehr als zwei Drittel geschrumpft ist. Und doch zeigt das Unternehmen, wie man in diesem Umfeld offensiv bleibt. Der neue Seagull, ein Stadtauto für unter 10.000 Euro, bekommt einen LiDAR-Sensor aufs Dach. Premium-Assistenztechnik im Einsteigersegment. Die Reichweite klettert auf 505 Kilometer. Was andere Hersteller für Oberklasse-Modelle reservieren, wird bei BYD zur Serienausstattung - eine klare Ansage an die Konkurrenz.

Charttechnik

Die BYD-Aktie notiert aktuell bei rund 10,85 Euro und liegt unterhalb des 200er SMA bei etwa 11,33 Euro. Doch genau hier wird es interessant. Der 50er SMA nähert sich von unten an, und wenn er den 200er SMA von unten nach oben schneidet, entsteht ein Golden Cross. Unter Chartanalysten gilt das als eines der verlässlichsten Kaufsignale überhaupt. Dieses Kreuzungssignal dürfte sich bei rund 11,50 Euro ausbilden. Dann könnte Schwung in die Aktie kommen. Ein erster realistischer Kurszielbereich liegt bei 14 bis 15 Euro, was dem Niveau vor dem großen Abverkauf entspricht. Nach oben gibt es also Luft. Wer den richtigen Einstiegszeitpunkt sucht, sollte die 11,50er-Marke im Blick behalten.

Was tun?

Die Quartalszahlen waren schwach, doch wer genauer hinschaut, erkennt, dass der Gewinneinbruch vor allem das Ergebnis eines aggressiven Preiskampfes in China ist und nicht eines strukturellen Nachfrageproblems. Das Auslandsgeschäft kompensiert zunehmend. Die Analysten von Goldman Sachs und Citigroup sehen deutlich mehr Potenzial als Risiko. Fundamental bleibt BYD eines der innovativsten Autounternehmen der Welt: LiDAR im Kleinwagen, Flash-Charging in unter zehn Minuten, globale Expansion auf mehreren Kontinenten gleichzeitig. Charttechnisch bahnt sich mit dem Golden Cross ein positives Signal an. Wer risikobewusst agiert, könnte den Einstieg in zwei Tranchen splitten: eine erste Position jetzt, eine zweite nach Bestätigung des Golden Cross oberhalb von 11,50 Euro. Kursziel mittelfristig: 14 bis 15 Euro. Für langfristig orientierte Anleger mit etwas Geduld könnte BYD spannend werden.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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