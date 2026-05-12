The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.05.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.05.2026
ISIN Name
US4581X0EK04 I.A.D.B. 23/26 MTN
DE000HLB56Z4 LB.HESS.THR.CARRARA05K/24
DE000DJ9AKV1 DZ BANK IS.A2623 VAR
DE000HLB56M2 LB.HESS.THR.CARRARA05C/24
CH1348614046 B.CALLEBAUT 24/26
XS2678111050 SARTOR.FIN. 23/26
DE000HEL0GZ6 LB.HESS.THR.CARRARA05H/25
DE000A162BF5 BSK 1818 PF.S.565
US89236TMD45 TOYOTA M.CRD 24/26 MTN
US477839AB04 JBT MAREL 22/26
US501812AB77 LCI IND 21/26 CV
CH0025185676 EUROFIMA 06-26
USP2205JAQ33 CENCOSUD 17/27 REGS
CH0005362097 KLM 1986 UNDATED
DE000SLB3917 LDSBK.SAAR OPF A391
US884903BV64 THOMSON REUTERS 2026
XS1878833695 EIB EUR.INV.BK 18/26 MTN
US593048AX90 MEXICO 96/26
US912828R366 US TREASURY 2026
US125896BQ27 CMS ENERGY 2026
US459200JZ55 IBM 19/26
USU75000BK18 ROCHE HLDGS 16/26 REGS
US797440BU77 SAN DIEGO GAS+EL.2026 QQQ
IE00BV8C9418 IRLAND 2026
DE000HLB2UF8 LB.HESS.THR.CA.TIL.05A/20
IT0005415416 B.T.P. 20/26 FLR
FR0013512944 STELLANTIS N.V. 20/26 MTN
DE000DFK0AG3 DZ BANK IS.A1374
XS2110077299 AKELIUS RES. 20/81 FLR
DE000A2TR125 INV.BK.S-H. IHS 20/26
US02005NBM11 ALLY FINANC. 21/UND
US69352PAL76 PPL CAP.FDG 2026
NZGOVDT526C0 NEW ZEAL.,G. 21/26
DE000DFK0FE7 DZ BANK IS.C228 20/26
US848577AB85 SPIRIT AIRL. 21/26 CV
USU2689EAA83 EQT CORP. 21/26
CH1111393000 ZUER.KB 21/26
USG91237AB60 TULLOW OIL 21/26 REGS
US29444UBQ85 EQUINIX 21/26
US91324PEC23 UTD. HEALTH 21/26
DE000A3MQX00 DS INVESTOR ANL 22/26
XS2597973812 VESTAS WIND 23/26 MTN
US45845PAB40 INTERCEPT P. 19/26 CV
XS2398918024 EIB 21/26 MTN
DE0001143840 BUNDANL. KPS 15.5.26
XS2403928877 ONTARIO TFT 21/26 MTN
US14913UAA88 CATERP.F.SV. 23/26 MTN
US91282CHB00 USA 23/26
XS2621812192 PACCAR F.E. 23/26 MTN
XS2621757405 CORNING 23/26
DE000NLB4SD5 NORDLB 23/26
US341081GR29 FLA PWR LT 23/26
US30040WAV00 EVERSOURCE 23/26
DE000DW6C4J7 DZ BANK IS.A2072
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.05.2026
ISIN Name
US4581X0EK04 I.A.D.B. 23/26 MTN
DE000HLB56Z4 LB.HESS.THR.CARRARA05K/24
DE000DJ9AKV1 DZ BANK IS.A2623 VAR
DE000HLB56M2 LB.HESS.THR.CARRARA05C/24
CH1348614046 B.CALLEBAUT 24/26
XS2678111050 SARTOR.FIN. 23/26
DE000HEL0GZ6 LB.HESS.THR.CARRARA05H/25
DE000A162BF5 BSK 1818 PF.S.565
US89236TMD45 TOYOTA M.CRD 24/26 MTN
US477839AB04 JBT MAREL 22/26
US501812AB77 LCI IND 21/26 CV
CH0025185676 EUROFIMA 06-26
USP2205JAQ33 CENCOSUD 17/27 REGS
CH0005362097 KLM 1986 UNDATED
DE000SLB3917 LDSBK.SAAR OPF A391
US884903BV64 THOMSON REUTERS 2026
XS1878833695 EIB EUR.INV.BK 18/26 MTN
US593048AX90 MEXICO 96/26
US912828R366 US TREASURY 2026
US125896BQ27 CMS ENERGY 2026
US459200JZ55 IBM 19/26
USU75000BK18 ROCHE HLDGS 16/26 REGS
US797440BU77 SAN DIEGO GAS+EL.2026 QQQ
IE00BV8C9418 IRLAND 2026
DE000HLB2UF8 LB.HESS.THR.CA.TIL.05A/20
IT0005415416 B.T.P. 20/26 FLR
FR0013512944 STELLANTIS N.V. 20/26 MTN
DE000DFK0AG3 DZ BANK IS.A1374
XS2110077299 AKELIUS RES. 20/81 FLR
DE000A2TR125 INV.BK.S-H. IHS 20/26
US02005NBM11 ALLY FINANC. 21/UND
US69352PAL76 PPL CAP.FDG 2026
NZGOVDT526C0 NEW ZEAL.,G. 21/26
DE000DFK0FE7 DZ BANK IS.C228 20/26
US848577AB85 SPIRIT AIRL. 21/26 CV
USU2689EAA83 EQT CORP. 21/26
CH1111393000 ZUER.KB 21/26
USG91237AB60 TULLOW OIL 21/26 REGS
US29444UBQ85 EQUINIX 21/26
US91324PEC23 UTD. HEALTH 21/26
DE000A3MQX00 DS INVESTOR ANL 22/26
XS2597973812 VESTAS WIND 23/26 MTN
US45845PAB40 INTERCEPT P. 19/26 CV
XS2398918024 EIB 21/26 MTN
DE0001143840 BUNDANL. KPS 15.5.26
XS2403928877 ONTARIO TFT 21/26 MTN
US14913UAA88 CATERP.F.SV. 23/26 MTN
US91282CHB00 USA 23/26
XS2621812192 PACCAR F.E. 23/26 MTN
XS2621757405 CORNING 23/26
DE000NLB4SD5 NORDLB 23/26
US341081GR29 FLA PWR LT 23/26
US30040WAV00 EVERSOURCE 23/26
DE000DW6C4J7 DZ BANK IS.A2072
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