Das Öko-Institut hat 57 Transportunternehmen in Deutschland befragt, die schwere E-Lkw bereits seit mindestens einem Jahr im täglichen Einsatz haben. Dabei zeigt sich: Die große Mehrheit der Anwender ist mit den Fahrzeugen hochzufrieden. Dafür sind gleich mehrere Gründe ausschlaggebend. Erst im Februar hatte das Öko-Institut eine Umfrage unter 200 Logistikern veröffentlicht, wie sie die Zukunftschancen von elektrischen Lkw einschätzen. Damals zeigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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