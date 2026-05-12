EQS-News: Eckert & Ziegler SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
1. Quartal 2026:
Jahresprognose 2026:
Berlin, den 12. Mai 2026. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) konnte ihren Umsatz im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7% auf 72,9 Mio. € steigern. Aufgrund eines etwas schwächeren Produktmix im Segment Isotope Products in den ersten zwei Monaten des Jahres sank das bereinigte Konzern-EBIT um 2% auf 16,0 Mio. €. Der Nettogewinn erhöhte sich um 7% auf 10,4 Mio. € oder 0,17€ pro Aktie.
12.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Eckert & Ziegler SE
|Robert-Rössle-Str.10
|13125 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 30 941084-138
|Fax:
|+49 30 941084-0
|Internet:
|www.ezag.de
|ISIN:
|DE0005659700
|WKN:
|565970
|Indizes:
|SDAX, TecDax,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2325318
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2325318 12.05.2026 CET/CEST