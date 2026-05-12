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Delignit AG startet positiv in das Geschäftsjahr 2026 und bestätigt Prognose



12.05.2026 / 07:45 CET/CEST

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Blomberg, 12. Mai 2026. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, konnte in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld in den ersten drei Monaten 2026 ihren Umsatz um 4,0 % auf 18,1 Mio. € steigern (Vorjahr: 17,4 Mio. €). Die EBITDA-Marge lag mit 6,4 % nahezu stabil auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 6,7 %).



Im für den Delignit Konzern wesentlichen Zielmarkt Automotive, insbesondere im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge, blieb das Umfeld auch zu Beginn des Geschäftsjahres 2026 anspruchsvoll. Mit dem im Vorjahr eingeleiteten Ausbau des Bereichs Technological Applications sowie den intensivierten internationalen Aktivitäten, unter anderem in Italien und Asien, verfolgt der Delignit Konzern die strategische Zielsetzung der Umsatzdiversifizierung konsequent weiter.



Vorbehaltlich der Zustimmung der am 18. Juni stattfindenden Hauptversammlung beabsichtigt die Gesellschaft, für das Geschäftsjahr 2025 eine gegenüber dem Vorjahr erhöhte Dividende von 8 Eurocent je Aktie auszuschütten (Vorjahr: 5 Eurocent).



Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt der Vorstand seine Prognose und erwartet unverändert einen Umsatz von rund 66 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von 7 bis 8 %. Grundlage dieser Erwartung ist eine insgesamt stabile Entwicklung der wesentlichen Zielmärkte, auch wenn das Marktumfeld unverändert von Unsicherheiten geprägt bleibt.



Über den Delignit Konzern:



Der Delignit Konzern entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u. a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen z. B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Die Delignit-Lösungen verfügen über außergewöhnliche technische Eigenschaften und werden des Weiteren u. a. als Kofferraumladeboden in PKWs, Interieur-Ausstattungen für Reisemobile, Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallen sowie zur Verbesserung des Sicherheitsstandards von Gebäuden eingesetzt.



Aus europäischem Laubholz hergestellt, ist der Delignit-Werkstoff während seines gesamten Lebenszyklus CO2-neutral und stellt somit eine umweltfreundliche Alternative zu nicht-regenerativen Werkstoffen dar. Sein Einsatz verbessert nicht nur die ökologische Bilanz der Produkte der Delignit- Kunden, sondern ermöglicht es ihnen auch, die zunehmend strengen Anforderungen an Umweltverträglichkeit zu erfüllen. Mit der "Boost Your Sustainability"-Initiative belegt der Delignit Konzern sein langjähriges Bestreben, ökologische Nachhaltigkeit und Verantwortung zu fördern. Entdecken Sie auf https://www.delignit-sustainability.de/ mehr über dieses Engagement. Seit über 200 Jahren besteht das Unternehmen, welches im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com .



Kontakt:

Delignit AG

Königswinkel 2-6

32825 Blomberg

Tel. +49 5235 966-156

Fax +49 5235 966-351

eMail: ir@delignit.com



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