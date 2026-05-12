© Foto: Dall-EDer Nasdaq wird im kommenden Jahr auf 30.000 Punkte steigen, da eine starke Berichtssaison die Begeisterung für KI-Aktien weiter antreibt, sagte Dan Ives, Managing Director bei Wedbush Securities, am Montag bei CNBC.Eine solide Berichtssaison im Tech-Sektor hat die Speksis der Anleger zu Jahresbeginn durch Optimismus ersetzt. Der Nasdaq Composite legte seit Jahresbeginn rund 13 Prozent zu. "Diese Zahlen haben die bullische KI-These bestätigt", sagt Ives. "Bei Chips liegt die Nachfrage im Verhältnis zum Angebot bei 10 zu 1. Wir stehen immer noch am Anfang der KI-Revolution. Die Kritiker werden weiter kritisieren, das wissen wir." Michael Burry, bekannt aus "The Big Short", warnte bereits am …Den vollständigen Artikel lesen
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