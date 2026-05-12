DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Schweden findet vor Christi Himmelfahrt ein verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA

Siemens Energy hat das Anfang März gestartete Aktienrückkaufprogramm über 2 Milliarden Euro bereits überwiegend umgesetzt, jetzt stockt der Energietechnikkonzern es nochmals um bis zu 1 Milliarde Euro auf. Aufgrund des positiven Cashflows sei beschlossen worden, das Aktienrückkaufprogramm in diesem Geschäftsjahr zusätzlich um bis zu 1 Milliarde Euro zu beschleunigen, heißt es in der Mitteilung zu den endgültigen Halbjahreszahlen. Im Rahmen des bisherigen Rückkaufprogramms seien bereits eigene Aktien im Volumen von etwa 1,8 Milliarden Euro erworben worden. Mit der Aufstockung und der im März ausgezahlten Dividende von 0,6 Milliarden Euro lässt das Unternehmen seinen Anteilseignern den Angaben zufolge insgesamt 3,6 Milliarden Euro zukommen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BAYER (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 2026 1Q26 ggVj Zahl 1Q25 Umsatz Konzern 13.438 -2% 11 13.738 -Pharmaceuticals 4.323 -5% 11 4.548 -Consumer Health 1.456 -3% 11 1.499 -Crop Science 7.576 -0% 11 7.580 EBITDA bereinigt Konzern 3.929 -4% 11 4.085 -Pharmaceuticals 1.128 -16% 10 1.342 -Consumer Health 336 -2% 10 342 -Crop Science 2.614 +2% 10 2.557 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.581 +22% 7 1.299 Ergebnis je Aktie Core 2,21 -11% 10 2,49 Durchschnittl. Wechselkurs EUR/USD 1,17 +8% 4 1,08

MUNICH RE (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25 Versicherungsumsatz (brutto) 16.000 +1% 15 15.811 Anlageergebnis 1.946 +47% 15 1.323 Operatives Ergebnis 2.353 +61% 15 1.465 Ergebnis nach Steuern 1.729 +58% 15 1.094 Ergebnis je Aktie 13,50 +62% 15 8,34 Schaden-Kosten-Quote* 74,6 -- 15 83,9 * Rückversicherung - Schaden/Unfall

CARL ZEISS MEDITEC (7:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q25/26 ggVj Zahl 2Q24/25 Umsatz 522 -7% 4 560 EBITA 39 -51% 4 78 EBITA-Marge 7,4 -- -- 13,9 EBIT 31 -56% 4 71 Ergebnis nach Steuern/Dritten 15 -68% 3 45 Ergebnis je Aktie 0,17 -67% 3 0,52

JENOPTIK (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25 Umsatz 237 -3% 4 244 EBITDA 40 +9% 2 36 EBITDA-Marge 16,7 -- -- 14,9 EBIT 19 +14% 4 17 Ergebnis nach Steuern 9,2 0% 4 9,2 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,16

Weitere Termine:

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q

06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Siemens Energy AG, ausführliches Ergebnis 2Q (08:30 PK; 10:30 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q (09:30 PK)

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 1H (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q (08:30 Analystenkonferenz)

07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1Q (12:00 Earnings-Call)

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 1Q

07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1Q

07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis

09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz)

10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV

10:00 DE/Fraport AG, HV

10:00 DE/K+S AG, HV

10:00 DE/Scout24 SE, Kapitalmarkttag

10:00 DE/Zalando SE, HV

11:00 DE/Douglas AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 2Q

14:30 DE/SAP SE, CEO Klein, Keynote bei Hausmesse Sapphire (16:30 Q&A)

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/Adtran Networks SE, ausführliches Ergebnis 1Q

- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Data Modul 0,25 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Verbraucherpreise (endgültig) April PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj vorläufig: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai PROGNOSE: -20,5 Punkte zuvor: -17,2 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -78,0 Punkte zuvor: -73,7 Punkte -US 14:30 Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+3,3% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: zuletzt +/- % DAX Futures 24.204,00 -0,9 E-Mini-Future S&P-500 7.423,50 -0,2 E-Mini-Future Nasdaq-100 29.298,00 -0,4 Topix (Tokio) 3.871,81 +0,8 Hang-Seng (Hongk.) 26.448,93 +0,2 Shanghai-Comp. 4.213,03 -0,3 Montag: INDEX zuletzt +/- % DAX 24.350,28 +0,1 DAX-Future 24.354,00 -0,0 XDAX 24.293,95 -0,2 MDAX 31.448,76 +0,9 TecDAX 3.766,36 -0,4 SDAX 18.556,07 -0,4 Euro-Stoxx-50 5.895,45 -0,3 Stoxx-50 5.074,85 +0,1 Dow-Jones 49.704,47 +0,2 S&P-500 7.412,84 +0,2 Nasdaq Composite 26.274,13 +0,1

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Händler rechnen am Dienstag weiter mit einer ausgedehnte Seitwärtsbewegung. Während es im Irankrieg und auch im Ukrainekrieg keine relevanten neuen Entwicklungen gibt, warten die Akteure mit Spannung auf die US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Sollten sie als Folge des Energiepreisschocks noch stärker gestiegen sein als erwartet, könnten Zinssenkungshoffnungen vollkommen entweichen. Im Nahostkonflikt verharren die USA und der Iran in ihrer Pattsituation, bei den Ölpreisen tut sich wenig. "Ich würde sagen, der Waffenstillstand liegt auf der Intensivstation", sagte Präsident Trump. An der Wall Street wird in Anlehnung an das Akronym "TACO" inzwischen vom "NACHO-Trade" gesprochen - "Not A Chance Hormuz Opens". Aus Deutschland werden die ZEW-Konjunkturerwartungen berichtet. Unternehmensseitig nimmt die Berichtssaison noch einmal stark Fahrt auf. Zahlen gibt es unter anderem von Munich Re, Bayer, Vodafone, Imperial Brands und vielen weiteren Unternehmen.

Rückblick: Etwas leichter - Die Nachrichtenlage vom Iran-Krieg über die Ukraine, den am Dienstag anstehenden US-Inflationsdaten bis zum Treffen zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump sorgte für Zurückhaltung. Für Risikoscheu sorgten steigende Ölpreise, nachdem US-Präsident Trump die Antwort des Iran auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges als "inakzeptabel" bezeichnet hatte. Rüstungsaktien setzten ihre Talfahrt mit gebremsten Tempo fort, gesucht waren hingegen Telekom- und Rohstoffwerte. Analysten sahen den Druck auf Rüstungsaktien im Zusammenhang mit den Friedensbemühungen in der Ukraine. Für Rheinmetall ging es um weitere 2,7 Prozent abwärts nach fast 10 Prozent am Freitag. Hensoldt (-3%) und Renk (-3,8%) fielen noch stärker. Der Kurs des Marineschiffbauers TKMS sackte nach Zweitquartalszahlen um 6,6 Prozent ein, obwohl das Unternehmen bei starkem Umsatzwachstum die Marge verbesserte. In Mailand verloren Leonardo 3,5, in Stockholm Kongsberg 4,1 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Wenig verändert - Delivery Hero haussierten um 18,1 Prozent auf 23,60 Euro nach der Meldung, dass Prosus seine Beteiligung an dem Lieferdienst gesenkt und ein Paket von 5 Prozent zu 22,00 Euro je Aktie an Aspex Management verkauft hat. BASF gewannen 3,5 Prozent, wozu Händler auf eine bestätigte Kaufempfehlung von Goldman Sachs mit einem höheren Kursziel verwiesen. Hannover Rück gaben um 2,6 Prozent nach. Zwar legte das Nettoergebnis um knapp die Hälfte zu auf 711 Millionen Euro. Analysten hatten allerdings noch einen Tick mehr erwartet. Bei Gea fielen die Zahlen zum ersten Quartal für die Analysten der DZ Bank beim Auftragseingang gut aus. Der freie Cashflow konnte dagegen nicht überzeugen. Die Aktie verlor 4,9 Prozent. Hochtief verloren nach Zahlen 1,4 Prozent. Um 0,9 Prozent nach unten ging es für Thyssenkrupp Nucera. Der Anbieter von Elektrolyse-Technologien für grünen Wasserstoff meldete durchwachsene Zahlen, hielt an der im März angepassten Prognose aber fest.

XETRA-NACHBÖRSE

Elmos Semiconductor gaben um rund 7 Prozent nach mit der Nachricht über Paketverkäufe von zwei Großaktionären. Shelly Group wurden 2 Prozent fester gesehen, nachdem das Unternehmen Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt und die Jahresziele bestätigt hatte. Patrizia lagen rund 4 Prozent höher, nach Vorlage von Quartalszahlen.

USA - AKTIEN

Gut behauptet - S&P-500 und Nasdaq-Composite erreichten neue Rekordhochs. Die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs erhielten zwar einen Dämpfer, leben aber weiter, nachdem US-Präsident Donald Trump die Antwort des Irans auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges als "inakzeptabel" bezeichnet hatte. Viele Anleger dürften sich in Erwartung der US-Verbraucherpreisdaten für April am Dienstag zurückgehalten haben, hieß es. Beobachter erwarten, dass die hohen Ölpreise die Inflation weiter nach oben getrieben haben, was entsprechende Spekulationen über die weitere Geldpolitik hervorrufen dürfte. Für die Chipwerte Intel und Micron ging es weiter aufwärts. Micron könnte von möglichen Produktionsstörungen beim südkoreanischen Konkurrenten Samsung Electronics profitieren, falls die Gespräche zur Abwendung eines Streiks scheitern sollten, hieß es. Der Kurs gewann 6,5 Prozent, Intel stiegen um 3,6 Prozent. Einem Medienbericht zufolge spricht Intel mit der südkoreanischen SK Hynix über die Bereitstellung von Chip-Packaging-Technik. Mit Seagate (+6,6%) und Western Digital (+7,5%) waren weitere Chipaktien gesucht. Marktteilnehmer sprachen von ungebrochener KI-Begeisterung. Moderna gaben um 2,7 Prozent nach und profitierten nicht von Forschungen zu Impfstoffen zum Schutz vor Hantaviren. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte schon am Freitag betont, dass der jüngste Hantavirusausbruch nicht die Dimension der Covid-Pandemie erreichen werde.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 3,95 +0,06 3,95 3,91 5 Jahre 4,07 +0,06 4,07 4,03 10 Jahre 4,41 +0,05 4,41 4,38

Der Anstieg der Ölpreise nährte Inflationssorgen und damit auch die Befürchtung länger auf hohem Niveau verharrender Zinsen. Daraufhin zogen die US-Anleiherenditen an; die Zehnjahresrendite stieg um 5 Basispunkte auf 4,41 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:01 EUR/USD 1,1753 -0,3 -0,0029 1,1782 1,1780 EUR/JPY 185,32 +0,0 0,0700 185,2500 184,9600 EUR/CHF 0,9166 0,0 0,0000 0,9166 0,9154 EUR/GBP 0,8656 +0,0 0,0002 0,8654 0,8634 USD/JPY 157,68 +0,3 0,5200 157,1600 157,0000 GBP/USD 1,3572 -0,3 -0,0035 1,3607 1,3638 USD/CNY 6,7931 -0,0 -0,0017 6,7948 6,7948 USD/CNH 6,7921 +0,0 0,0010 6,7911 6,7908 AUS/USD 0,7228 -0,3 -0,0019 0,7247 0,7252 Bitcoin/USD 81.228,77 -0,7 -574,40 81.803,17 80.857,28

Wenig Bewegung gab es beim Dollar, der weder von seiner Eigenschaft als Fluchtwährung in Krisenzeiten, noch von den steigenden Anleiherenditen profitierte. Die Anleger hätten sich vor den US-Verbraucherpreisen am Dienstag zurückgehalten, hieß es.

ROHSTOFFE

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.714,17 -0,4 -19,92 4.734,09 Silber 85,75 -0,4 -0,33 86,09 Platin 2.089,90 -1,9 -41,48 2.131,38

Der Goldpreis erholte sich von zwischenzeitlichen Verluste und drehte knapp ins Plus. Die gestiegenen Marktzinsen hätten allerdings zugleich den Anstieg des zinslos gehaltenen Edelmetalls gebremst, hieß es. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,2 Prozent auf 4.725 Dollar.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 98,94 +0,9 0,87 98,07 Brent/ICE 104,91 +0,7 0,70 104,21

Die gedämpften Aussichten auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs trieben die Ölpreise nach oben. Der Preis für Brentöl erhöhte sich um 2,9 Prozent auf 104,21 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

DEUTSCHE TELEKOM

Die Ratingagentur S&P hat ihr Langfristiges Emittentenrating von BBB+ auf A- erhöht. Der Rating-Ausblick ist stabil.

AIRBUS / BOEING / LUFTHANSA

bestellt je zehn neue Langstreckenflugzeuge der Typen Airbus A350-900 und Boeing 787-9 zum Listenpreis von 7,7 Milliarden Dollar. Die Maschinen werden zwischen 2032 und 2034 ausgeliefert und sollen dann ältere und weniger effiziente Modelle ersetzen.

GRAND CITY PROPERTIES

hat bei Vorlage der Erstquartalszahlen eine Dividendenzahlung von 30 Cent je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr angekündigt. Künftig sollen 50 Prozent des operativen Gewinns FFO I als Dividende ausgeschüttet werden. Das Unternehmen verbuchte Nettomieteinnahmen von 109 Millionen Euro, ein Anstieg um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte EBITDA stieg um 1 Prozent auf 86 Millionen Euro, getrieben durch höhere Nettomieteinnahmen und teilweise ausgeglichen durch leicht gestiegene Betriebskosten. Der FFO I belief sich auf 46 (Vorjahr: 48) Millionen Euro. Er wurde beeinflusst durch höhere Finanzierungskosten. Das Unternehmen bestätigt seine FFO I-Prognose für das Gesamtjahr 2026 von 175 Millionen bis 185 Millionen Euro.

STRÖER

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q26 ggVj 1Q26 ggVj 1Q25 Umsatz 496 +4% 490 +3% 476 EBITDA bereinigt 119 +2% 86 -27% 117 EBITDA-Marge bereinigt 24,1 -- 17,6 -- 24,7 Konzernergebnis 8,8 -31% -- -- 12,7 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- -- 0,15

Für das laufende Jahr stellt Ströer weiterhin einen organischen Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Das bereinigte EBITDA wird stabil erwartet.

TAG IMMOBILIEN

hat im ersten Quartal dank höherer Mieteinnahmen und eines höheren Beitrags durch den Verkauf von Wohnungen im Polen operativ mehr verdient. Unter dem Strich sank der Gewinn leicht. Der operative Gewinn (FFO I) stieg auf 49,3 von rund 45 Millionen Euro im Vorjahr. Der FFO II, der auch die Verkaufsergebnisse aus Polen und Deutschland enthält, stieg auf 61,8 von 50,1 Millionen. Das bereinigte EBITDA Gesamt stieg auf 80,3 von 68,7 Millionen. Unter dem Strich verdiente TAG nach Steuern 35 nach 39 Millionen im Vorjahr. Im laufenden Jahr soll der FFO I weiter in der Bandbreite 187 bis 197 Millionen Euro landen, eine Steigerung von 9 Prozent zum Vorjahr. Der FFO II soll weiterhin in der Spanne 279 bis 295 Millionen Euro liegen, 19 Prozent höher als 2025.

THYSSENKRUPP

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q25/26 ggVj 2Q25/26 ggVj 2Q/24/25 Auftragseingang 10.644 +32% -- -- 8.079 Umsatz 8.380 -2% 8.246 -4% 8.579 EBIT bereinigt 198 +942% 167 +779% 19 EBIT-Marge bereinigt 2,4 -- 2,0 -- 0,2 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1 -- -- -- 155 Ergebnis je Aktie 0,00 -- -- -- 0,25 Free Cashflow vor M&A -327 -- -300 -- -569

Thyssenkrupp bestätigt das Ziel, im Gesamtjahr ein bereinigtes EBIT zwischen 500 und 900 Millionen Euro zu erwirtschaften. Wegen der Restrukturierungskosten im Stahlbereich - unter anderem wird hier ein großer Personal- und Kapazitätsabbau umgesetzt - werden unter dem Strich wie angekündigt Verluste in der Größenordnung von 400 bis 800 Millionen Euro erwartet. Der Umsatz wird unterdessen bestenfalls unverändert zum Vorjahr gesehen, könnte aber um bis zu 3 Prozent schwächer ausfallen. Zuvor reichte die Spanne von plus 1 Prozent bis minus 2 Prozent.

ELMOS SEMOICONDUCTOR

Zwei Großaktionäre wollen Aktien an institutionelle Investoren veräußern, um den Streubesitz um rund 10 Prozent zu erhöhen. Die dadurch verbesserte Liquidität könne einen möglichen Aufstieg des Unternehmen in den MDAX unterstützen, teilte Elmos Semiconductor mit. Die Weyer Beteiligungsgesellschaft mbH, die ca. 20,7 Prozent des derzeitigen Grundkapitals hält, und die ZOE-VVG GmbH mit einer Beteiligung von knapp über 15 Prozent, planen, insgesamt rund 1,77 Millionen bestehende Aktien zu verkaufen.

PATRIZIA

hat den Gewinn im ersten Quartal mehr als verdoppelt. Ein leichter Anstieg der Gebühreneinnahmen insgesamt und eine weiter niedrigere Kostenbasis bescherten dem Immobilienvnvestor einen guten Jahresstart. Die Jahresprognose bestätigte Patrizia. In den drei Monaten Januar bis März stieg das EBITDA um 41,3 Prozent auf 23,7 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 32,7 gegenüber 23,4 Prozent. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 12,2 (5,1) Millionen Euro. Dazu trugen neben dem höheren operativen Ergebnis auch geringere Abschreibungen bei.

SHELLY GROUP

hat im ersten Quartal das operative Ergebnis stärker gesteigert als den Umsatz und unter dem Strich ein Drittel mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen, das auf IoT- (Internet of Things) und Smart-Home-Technik spezialisiert ist. Der Umsatz stieg um 25,9 Prozent auf 33,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen bereits auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt hatte. Das EBIT lag mit 8,6 Millionen Euro um 30,4 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Die EBIT-Marge verbessert sich von 25,0 auf 25,9 Prozent. Der Nettogewinn stieg um 33,5 Prozent auf 7,5 Millionen Euro.

NOVO NORDISK

verkauft eine experimentelle Zelltherapie gegen die Parkinson-Krankheit an Cellular Intelligence und beteiligt sich im Zuge dessen an dem US-Startup. Die Höhe der Investition wurde nicht bekannt gegeben.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln/gos

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May 12, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

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