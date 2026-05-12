Die Coinbase-Aktie ist gestern um rund +7,68% gestiegen und profitierte damit erneut von der starken Dynamik im Kryptosektor. Vor allem die anhaltende Stärke von Bitcoin und die zunehmende Risikobereitschaft am Markt sorgten zuletzt für kräftiges Momentum im Kursverlauf. Mit dem jüngsten Anstieg hellte sich auch das Chartbild wieder etwas auf. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Coinbase-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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