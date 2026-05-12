ams-Osram bleibt im KI-Rausch: Zu Wochenbeginn legt die Aktie erneut rund 13 Prozent zu, nachdem sie bereits nach den Zahlen und vor allem wegen der neuen KI-Photonik-Partnerschaft zeitweise um bis zu 40 Prozent nach oben geschossen war. Jetzt legt Jefferies nach und erhöht das Kursziel brutal. Der Verdacht der Analysten: Hinter dem geheimnisvollen Partner für optische Datenübertragung könnte Meta stecken. ams-Osram ist an der Börse derzeit kaum zu bremsen. Zum Wochenauftakt zählt die Aktie erneut zu den stärksten Werten im Schweizer Markt und legt erneut zweistellig zu. Der große Kursschub begann allerdings bereits vergangene Woche: Nach den Quartalszahlen und der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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