DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES AG meldet Finanzkennzahlen für das Jahr 2025 sowie für das erste Quartal 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES AG meldet Finanzkennzahlen für das Jahr 2025 sowie für das erste Quartal 2026

Kahl am Main (pta000/12.05.2026/07:45 UTC+2)

Pressemeldung

SINGULUS TECHNOLOGIES AG meldet Finanzkennzahlen für das Jahr 2025 sowie für das erste Quartal 2026

• Umsatz und Ergebnis in 2025 von zeitlichen Verschiebungen beeinflusst • Neue Finanzstruktur legt Grundstein für Stabilität und Wachstum • Positives erstes Quartal 2026 • Prognose für 2026 mit deutlichem Umsatzwachstum und positivem Ergebnis

Kahl am Main, 12. Mai 2026

Geschäftsjahr 2025 von Verzögerungen in Auftragsvergabe geprägt Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe von 48,3 Mio. EUR (Vorjahr: 75,9 Mio. EUR) bei einem EBIT von -11,7 Mio. EUR (Vorjahr: -0,7 Mio. EUR). Hintergrund waren über den Jahreswechsel hinaus anhaltende Verzögerungen bei der Vergabe von Aufträgen in den wichtigsten Segmenten Solar und Halbleiter. Der Auftragseingang belief sich im Berichtsjahr letztlich auf 33,4 Mio. EUR (Vorjahr: 77,2 Mio. EUR). Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2025 lag bei 62,5 Mio. EUR (Vorjahr: 77,4 Mio. EUR). Die Bruttomarge lag bei 29,0 % gegenüber 33,6 % im Vorjahr. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrugen zum Jahresende 6,2 Mio. EUR.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 wurde durch die von der Hauptversammlung bestellten Wirtschaftsprüfer geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat den Jahresabschluss, den Konzernjahresabschluss sowie den zusammengefassten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 geprüft, gebilligt und damit den Jahresabschluss der Gesellschaft festgestellt. Die Veröffentlichung erfolgt am heutigen 12. Mai 2026 auf der Unternehmenswebsite unter: https://www.singulus.com/de/finanzberichte/

Erstes Quartal 2026 zeigt positive Entwicklung Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz auf 21,8 Mio. EUR gegenüber dem Vergleichsquartal 2025 (Vorjahresquartal: 16,4 Mio. EUR) an. Das EBIT lag bei 2,2 Mio. EUR (Vorjahresquartal: 0,5 Mio. EUR). Der Auftragseingang erhöhte sich deutlich von 6,4 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf 28,8 Mio. EUR im Berichtsquartal. Der Auftragsbestand zum 31. März 2026 liegt mit 69,5 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 67,4 Mio. EUR). Die Bruttomarge lag bei 36,0 % im ersten Quartal 2026 und damit leicht über dem Vorjahresniveau (Vorjahresquartal: 34,6 %).

Zum Ende des Berichtsquartals hat SINGULUS TECHNOLOGIES eine Vereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Technologieunternehmen abgeschlossen. Die Vereinbarungen beinhalten unter anderem eine umfassende Refinanzierung maßgeblicher bestehender Verbindlichkeiten. Die bisherige Fremdfinanzierung wird in wesentlichen Teilen durch eine langfristig auf fünf Jahre hin ausgerichtete Finanzierungsstruktur ersetzt. Die bisherige Unternehmensanleihe, das vorrangig besicherte Darlehen sowie das Darlehen einer chinesischen Bank wurden zum Ende des Berichtsquartals zurückgeführt. Die Maßnahmen stärken die finanzielle Stabilität und schaffen Spielraum für die operative und technologische Weiterentwicklung sowie für die Erweiterung der strategischen Handlungsmöglichkeiten.

Segment Solar In seinem wichtigsten und zentralen Segment entwickelt SINGULUS TECHNOLOGIES Anlagenlösungen für hocheffiziente Solarzelltechnologien - von Einzelanlagen bis zu integrierten Produktionslinien. Neben kristallinen Technologien arbeitet das Unternehmen an Produktionsanlagen für Perowskit-Tandemsolarzellen. Nach mehreren Lieferungen für Pilotfertigungen im Jahr 2025 wurde im ersten Quartal 2026 ein weiterer Auftrag für eine Vakuum-Beschichtungsanlage erzielt.

Darüber hinaus verfügt SINGULUS TECHNOLOGIES in den Dünnschichttechnologien CIGS und Cadmiumtellurid über eine etablierte Position und liefert Maschinen sowie Prozess-Know-how für die Herstellung von Solarzellen und -modulen.

Segment Halbleiter Mit der modularen TIMARIS-Plattform adressiert SINGULUS TECHNOLOGIES spezialisierte Anwendungen der Halbleiterindustrie. Der Bereich wird als strategische Wachstumssäule weiter ausgebaut. Im ersten Quartal 2026 erhielt das Unternehmen bereits einen Folgeauftrag für eine TIMARIS-Beschichtungsanlage zur Herstellung von MicroLEDs. Zudem wurde ein weiterer Auftrag für eine Anlage zur Produktion von MRAM-Bauteilen abgeschlossen.

Segment Life Science Im Segment Life Science erweitert SINGULUS TECHNOLOGIES das Anwendungsspektrum unter anderem in den Bereichen dekorative Beschichtungen für die Kosmetikindustrie und Medizintechnik. Gemeinsam mit Partnerunternehmen bietet die Gesellschaft Anlagenlösungen wie POLYCOATER und DECOLINE II für umweltfreundliche, chromfreie Beschichtungsverfahren an.

Positive Entwicklung für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet SINGULUS TECHNOLOGIES einen deutlichen Umsatzanstieg sowie eine verbesserte Ertragslage. Prognostiziert werden Umsatzerlöse von rund 83,0 Mio. EUR sowie ein positives EBIT im unteren einstelligen Millionenbereich. Die Umsatzverteilung soll sich voraussichtlich im Verhältnis von etwa 2:1:1 auf die Bereiche Solar, Halbleiter und Life Science verteilen. Wesentliche Ergebnisbeiträge werden insbesondere aus dem Segment Solar sowie auch aus dem Segment Halbleiter erwartet.

Die Deutsche Börse hat SINGULUS TECHNOLOGIES dem General Standard zugeordnet. Das Unternehmen plant, weiterhin die Anforderungen der erweiterten Berichterstattung des Prime Standard zu erfüllen.

SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen.

Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik (Kathodenzerstäubung/PVD/ Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung.

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: +49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

www.singulus.de

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Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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May 12, 2026 01:45 ET (05:45 GMT)