Prognose für 2026 angepasst
Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA hat den ersten Entwurf ihres Sanierungsgutachtens erhalten, welches nach vorläufiger Einschätzung die grundsätzliche Sanierungsfähigkeit des Unternehmens bestätigt. Voraussetzung hierfür sei jedoch eine nachhaltige Einigung über die Sanierungsfinanzierung mit den bestehenden Finanzierungspartnern.
Vor dem Hintergrund der im Gutachten dargestellten künftigen Investitionsbedarfe für die umfassende Transformation und strategische Neuausrichtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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