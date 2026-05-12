Die Pfandbriefbank ist nach einem Gewinneinbruch im ersten Quartal nur knapp an einem Verlust vorbeigeschrammt. Für den weiteren Verlauf zeigte sich Vorstandschef Kay Wolf zuversichtlich. Der vor fast zwei Jahren eingeleitete Rückzug aus dem US-Geschäft hat bei der Pfandbriefbank auch im ersten Quartal 2026 zu einem Gewinnrückgang geführt. Unter dem Strich blieben bei dem gewerblichen Immobilienfinanzierer aus dem SDAX noch fünf Millionen Euro Gewinn, nach 24 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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