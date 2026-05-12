Die Heidelberger Materials-Aktie musste zuletzt herbe Kursverluste hinnehmen und fiel bis Mitte März von rund 240 € auf 160 €. Hiervon konnte sie sich teilweise wieder erholen. Am Dienstag verliert sie aktuell leicht und steht bei rund 184 €. Wie sind die weiteren Aussichten? Schlechtes Wetter belastete Das erste Quartal ist meistens das schwächste Quartal im Jahresverlauf. Ursache hierfür ist sind die Ausfälle aufgrund des schlechten Wetters. Hinzu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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