DAX Prognose für Dienstag, 12.05.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.261 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index bewegte sich gestern in einer sehr engen Range seitwärts. Zum Xetra Schluss hin wurde das Tageshoch formatiert. Nachbörslich setzte sich der lethargische Handel weiter fort. Der Index ging bei 24.273 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX aktuell unter wichtigen Durchschnittslinien: Der DAX bleibt im kurzfristigen Zeitfenster technisch angeschlagen und notiert unter SMA20, SMA50 und SMA200. Erst Kurse über 24.500 Punkten würden das Chartbild wieder deutlich aufhellen.

Der DAX bleibt im kurzfristigen Zeitfenster technisch angeschlagen und notiert unter SMA20, SMA50 und SMA200. Erst Kurse über 24.500 Punkten würden das Chartbild wieder deutlich aufhellen. Bären leicht im Vorteil: Die aktuelle DAX Prognose bleibt leicht negativ. Solange der Index unter 24.155 Punkten bleibt, könnten weitere Rücksetzer in Richtung 23.830 Punkte und tiefer folgen.

Die aktuelle DAX Prognose bleibt leicht negativ. Solange der Index unter 24.155 Punkten bleibt, könnten weitere Rücksetzer in Richtung 23.830 Punkte und tiefer folgen. Vorbörse signalisiert schwachen Handelsstart: Der DAX startet mit deutlichen Abschlägen in den Handelstag. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.286 Punkten auf der Oberseite und 23.845 Punkten auf der Unterseite.

Der DAX ist gestern bei 24.261 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Der deutsche Leitindex bewegte sich im Tagesverlauf in einer vergleichsweise engen Handelsspanne seitwärts. Erst zum Xetra-Schluss konnte das Tageshoch markiert werden. Auch nachbörslich blieb das Handelsgeschehen lethargisch.

Der Index beendete den Handel bei 24.273 Punkten. Damit bleibt der DAX aktuell weiterhin in einer technisch angespannten Ausgangslage.

Per Xetra-Schluss notierten am 11.05.2026 insgesamt 17 Aktien im Plus, während 23 Werte Verluste verzeichneten. Zu den stärksten Titeln gehörten BASF mit einem Plus von 4,02 Prozent, Brenntag mit 2,87 Prozent sowie Deutsche Börse mit einem Kursgewinn von 2,02 Prozent.

Am Ende der Tabelle lagen GEA Group mit -4,68 Prozent, adidas mit -4,08 Prozent sowie MTU mit -3,29 Prozent....

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