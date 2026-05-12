BÖRSE AKTUELL: Leichte Unruhe macht sich am Markt breit (12.05.2026)

Schwächere Stimmung an den Asien-Börsen

Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Dienstagmorgen etwas schwächer, nachdem die Börsen am Vortag noch deutlich zulegen konnten. Besonders der südkoreanische KOSPI gerät unter Druck und entfernt sich von seinen Rekordständen. Anleger stellen zunehmend infrage, ob die Rally bei Halbleiterwerten weiter Bestand haben kann.

Die Verluste an den asiatischen und ozeanischen Märkten bleiben jedoch moderat und liegen überwiegend unter 0,5%. Auch die US-Futures zeigen sich etwas schwächer. Der S&P 500 verliert weniger als 0,2%, während der Nasdaq um rund 0,4% nachgibt.

Markt News: Geopolitische Risiken bleiben im Fokus

Die geopolitische Lage bleibt ein wichtiger Treiber für die Finanzmärkte. Medienberichten zufolge erwägt Donald Trump erneut Militärschläge gegen den Iran, nachdem die Atomgespräche bislang keine Fortschritte gebracht haben. Vor dem anstehenden China-Besuch Trumps werden jedoch keine weitreichenden Entscheidungen erwartet.

Zusätzlich sorgen Berichte über Uneinigkeit innerhalb der US-Regierung für Unsicherheit. Einige US-Vertreter zweifeln offenbar daran, dass pakistanische Vermittler die amerikanische Position korrekt weitergeben. Gleichzeitig soll Pakistan dem Iran günstigere Bedingungen präsentieren, was in Washington den Wunsch nach direkten Verhandlungen verstärkt....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.