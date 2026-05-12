Der Vermietungsmarkt für Logistikimmobilien ist mit Rückenwind in das Jahr 2026 gestartet. Die Nachfrage hat zum Jahresauftakt angezogen, dafür sorgte vor allem der erneut wachsende E-Commerce-Bereich. Ein weiterer potenzieller Nachfragetreiber ist der Verteidigungssektor. Wie ist der Logistikimmobilienmarkt ins Jahr 2026 gestartet? Bei einer Online-Pressekonferenz diskutierten Tobias Kassner, Head of Research & ESG bei GARBE Industrial, Michael Marcinek, Head of Business Development bei GARBE ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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