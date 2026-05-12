Viele Unternehmen hierzulande sind nicht oder nicht ausreichend gegen Cybergefahren abgesichert. Der AssCompact Digitalkongress widmet sich heute ganz dem Thema "Cyberversicherung". Das Online-Event informiert über aktuelle Entwicklungen und Trends. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) müssen ihre Schutzmaßnahmen gegen Cyberangriffe ausbauen. Angemessene Beratung zum passenden Schutz kann für Vermittler im Segment Cyberversicherung auch mehr Umsatzpotenzial heißen. Dazu müssen Makler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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