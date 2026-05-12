Die Aktie der Aumann AG bleibt ein spannender Nebenwert im deutschen Technologiesektor. Zwar musste das Unternehmen im ersten Quartal 2026 einen deutlichen Umsatz- und Auftragsrückgang verkraften, doch hinter den Zahlen steckt eine Entwicklung, die Anleger genauer beobachten dürften: Aumann baut sein Geschäft konsequent weg von der schwächelnden Automobilindustrie hin zu Zukunftsmärkten wie Luftfahrt, Clean Tech und Life Sciences um. Gerade dieser strategische Umbau könnte mittelfristig zum entscheidenden Kurstreiber werden. E-Mobility schwächelt massiv - Automotive-Krise belastet weiter Der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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