Weinfelden (ots) -Ein internationaler Foodtrend erreicht die Schweiz. Ab morgen bringt Lidl Schweiz die viralen Sushi Pop Ups als Aktionartikel in alle Filialen. Das Konzept bietet eine praktische Form für den Sushi-Genuss und richtet sich an Sushi-Fans, die eine unkomplizierte Lösung für die Verpflegung unterwegs suchen.Sushi-Liebhaber kennen die Situation: Der Verzehr unterwegs ist aufgrund von Stäbchen und Sojasauce-Schälchen oft umständlich. Ab dem 13. Mai bietet der Detailhändler eine Alternative in Form von Sushi-Rollen an, die einen globalen Trend in den Schweizer Alltag integrieren. Dank einer speziellen Verpackung lassen sich die Rollen einfach nach oben schieben. Diese "Pop-Up"-Mechanik ermöglicht es, Sushi direkt aus der Hand zu konsumieren, ohne dass zusätzliches Besteck oder Geschirr benötigt wird.Zusammenarbeit mit Luzerner Gastronomie-ExpertenDie in Kooperation mit dem Team des Luzerner Restaurants KAITEN entwickelten Rollen setzen auf bewährte Qualität und authentische Rezepturen. Ob für die Mittagspause, im Zug oder als Verpflegung zwischendurch: Die Partnerschaft verbindet gastronomisches Know-how mit der Logistik von Lidl Schweiz. Das Angebot ist ab morgen in allen Filialen verfügbar.Auswahl aus vier Varianten zum Lidl PreisDas Sortiment umfasst die vier Sorten Thunfisch, Lachs, Surimi sowie eine vegane Variante. Der Smart Discounter bietet diese Produkte zu einem Preis von CHF 7.99 pro Rolle (225g, 250g) an.Die Sushi Pop Ups sind ab morgen, Mittwoch, den 13. Mai, während der Aktionswoche in allen Lidl Filialen in der Schweiz verfügbar.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100940016