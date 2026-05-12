Bisherige KI-Modelle waren "Muster-Erkenner", sie schätzten das nächste wahrscheinliche Wort. Die Harvard-Studie in Science zeigt jedoch: Das o1-Modell von OpenAI (das auf Chain-of-Thought-Prozessen basiert) denkt nach, bevor es antwortet. In der medizinischen Notaufnahme ist genau das der entscheidende Faktor. Während ein gestresster Arzt unter Zeitdruck vielleicht ein Symptom übersieht, geht die KI logische Ketten durch.
Das Ergebnis war 67,1 % Trefferquote der KI gegenüber 50 % beim Menschen. Das ist kein evolutionärer Schritt, das ist ein Systemwechsel. Für Investoren bedeutet das: Die Spreu trennt sich vom Weizen. Wir suchen nicht mehr Firmen, die "auch was mit KI machen", sondern solche, die medizinische Logik in Umsatz verwandeln. Die Infrastruktur zur Spezial-Diagnose ist das zukünftige Fundament jeder modernen Klinik.
In der heutigen TB-Daily haben wir in diesem Bereich zwei Empfehlungen für Sie im Gepäck. Zur aktuellen Ausgabe geht es direkt mit einem KLICK HIER.
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