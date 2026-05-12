Die Q1 2026 Ergebnisse von United Internet zeigten ein solides Umsatzwachstum (+2,5% yoy) und beeindruckende Vertragsdynamik, mit 30,1 Millionen Abonnenten (+380k im Quartal). Während das EBITDA von 331,9 Millionen EUR die Konsensschätzungen aufgrund von Margendruck bei 1&1 verfehlte, überraschten die Kennzahlen auf der Ergebnisebene (EBIT und EPS) positiv. IONOS bleibt die klarste Wachstumsstory innerhalb der Gruppe, und Mail & Media erzielte starke Margenverbesserungen. Die Bestätigung der Jahresprognose durch das Management deutet auf einen signifikanten EBITDA-Anstieg in den kommenden Quartalen hin. Unserer Ansicht nach bleibt die fundamentale Story intakt, während das Unternehmen den Übergang zu seinem 5G-Netzwerk meistert. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung und ein Kursziel von 30,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/united-internet-ag
© 2026 mwb research