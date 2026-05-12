LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Telekommunikation- und Internetkonzern habe der Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Ganesha Nagesha am Dienstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe diese aber nicht erfüllt wegen verfehlter Erwartungen in den Bereichen Access und Business Application. Sie erwartet keine nennenswerte Reaktion auf die Ergebnisse./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005089031
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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