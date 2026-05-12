Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der SINGULUS TECHNOLOGIES AG vom 12.05.2026:Geschäftsjahr 2025 von Verzögerungen in Auftragsvergabe geprägtDie SINGULUS TECHNOLOGIES AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe von 48,3 Mio. EUR (Vorjahr: 75,9 Mio. EUR) bei einem EBIT von -11,7 Mio. EUR (Vorjahr: -0,7 Mio. EUR). Hintergrund waren über den Jahreswechsel hinaus anhaltende Verzögerungen bei der Vergabe von Aufträgen in den wichtigsten Segmenten Solar und Halbleiter. Der Auftragseingang belief sich im Berichtsjahr letztlich auf 33,4 Mio. EUR (Vorjahr: 77,2 Mio. EUR). Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2025 lag bei 62,5 Mio. EUR (Vorjahr: 77,4 Mio. EUR). Die Bruttomarge lag bei 29,0% gegenüber 33,6% im Vorjahr. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrugen zum Jahresende 6,2 Mio. EUR. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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