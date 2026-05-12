Berlin (ots) -- WirtschaftsWoche-Ranking: Platz 1 für Tonka in der Kategorie PR- & KommunikationsagenturenDie Berliner PR-Agentur Tonka (www.tonka-pr.com (https://tonka-pr.com/)) wurde im diesjährigen Mittelstands-Ranking der WirtschaftsWoche und des Marktforschungsinstituts ServiceValue auf Platz 1 der Branche "PR- & Kommunikationsagenturen" gewählt.Für die Untersuchung wurden zwischen Ende Dezember 2025 und Mitte Januar 2026 insgesamt 21.674 Entscheider, Einkäufer und Nutzer mittelständischer Unternehmen befragt. Die Befragung umfasste 729 Dienstleister aus insgesamt 51 Branchen. Die Erhebung wurde online durch das renommierte Marktforschungsinstitut ServiceValue durchgeführt."Diese Auszeichnung freut uns besonders, weil sie direkt vom Mittelstand kommt", sagt Thomas Rosenwald, Geschäftsführer von Tonka. "Gerade mittelständische Unternehmen erwarten von PR keine schönen Präsentationen, sondern konkrete Ergebnisse. Genau darauf haben wir unser gesamtes Modell aufgebaut."Tonka hat sich in den vergangenen Jahren insbesondere mit datengetriebenen Kommunikationskampagnen, strategischer Medienarbeit und einem klaren Fokus auf messbare Ergebnisse positioniert. Die Agentur entwickelt Themen und Inhalte, die gezielt auf mediale Relevanz ausgerichtet sind und sowohl klassische Berichterstattung als auch digitale Sichtbarkeit unterstützen.Zu den Kunden von Tonka zählen Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Travel, Finance, Education, Consumer und E-Commerce. Die Agentur arbeitet national und international für Marken, Start-ups und etablierte Mittelständler."Die Platzierung bestätigt unseren Ansatz, Kommunikation konsequent aus der Perspektive von Medien und Öffentlichkeit zu denken", so Rosenwald weiter. "Gute PR funktioniert dann, wenn Inhalte entstehen, mit denen Journalisten tatsächlich arbeiten möchten."Über TonkaTonka (www.tonka-pr.com (https://tonka-pr.com/)) ist eine der reichweitenstärksten Kommunikationsagenturen im deutschsprachigen Raum und Spezialist für kanalübergreifende und datengetriebene Kommunikationsmaßnahmen. Neben exzellenter Medienarbeit setzt Tonka Kommunikationsstrategien um, die PR, SEO, AI, Social Media und Influencer Marketing sorgsam aufeinander abstimmen und maximale Wirkung entfalten. Tonka bietet moderne, wertschöpfende Öffentlichkeitsarbeit mit einem ergebnisorientierten Ansatz. Am Berliner Standort beschäftigt das Unternehmen aktuell 40 Mitarbeiter:innen.Pressekontakt:Marie Herklotz | marie.herklotz@tonka-pr.com | +43 670 194 0707Hannah Zukowski | hannah.zukowski@tonka-pr.com | +49 152 218 212 87Original-Content von: Tonka GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122674/6273524