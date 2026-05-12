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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach der Veröffentlichung der Quartalsbilanz durch die Munich Re sind deren Aktien am Dienstag den tiefsten Stand seit November 2024 gefallen. Im Tief ging es um gut fünf Prozent auf 473,70 Euro abwärts. Zuletzt betrug der Abschlag noch knapp vier Prozent. Vom jüngsten Zwischenhoch Mitte April bei über 570 Euro beträgt der Verlust mittlerweile 16 Prozent.

Zwar haben die Münchner im ersten Quartal deutlich mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Allerdings mussten sie bei der Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft zum 1. April wie andere Rückversicherer weitere Preisrückgänge hinnehmen. Bereinigt um Inflation und veränderte Risiken gingen die Preise bei der Munich Re um 3,1 Prozent zurück.

Dieser Rückgang liege zwar am besseren Ende seiner eigenen Schätzung von 3 bis 3,5 Prozent, schrieb Analyst Ivan Bokhmat von der Barclays Bank. Der Rückgang des Geschäftsvolumens sei mit 18,5 Prozent aber sehr viel deutlicher ausgefallen. Damit habe die Munich Re ihr Geschäftsvolumen bei den bisherigen Vertragserneuerungen seit dem Jahreswechsel um neun Prozent verringert. Bei der Swiss Re liege der Rückgang hingegen nur bei zwei Prozent, und die Hannover Rück und die französische Scor hätten ihr Volumen sogar ausgeweitet.

Der Quartalsumsatz habe die durchschnittliche Markterwartung um sechs Prozent verfehlt, so der Experte. Dies dürfte seiner Ansicht nach am Markt im Fokus stehen. Der Return on Investment, der die Rentabilität einer Investition misst, sei ebenfalls schwächer als angenommen. Die Rückversicherungssegmente Schaden/Unfall, Lebens- und Krankenversicherung sowie die Tochter Ergo seien mit ihren operativen Ergebnissen hinter den Erwartungen zurückgeblieben./bek/stw/mis

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