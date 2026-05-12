Das ausgewiesene und das bereinigte* Betriebsergebnis des ersten Quartals 2026 gingen im Vergleich zum ersten Quartal 2025 um 26 % bzw. 22 % zurück

Der ausgewiesene und der bereinigte Gewinn je Aktie beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 2,22 USD bzw. 2,34 USD, verglichen mit 3,00 USD bzw. 2,97 USD im ersten Quartal 2025

Anpassung der Gesamtjahresprognose für das ausgewiesene Gewinn je Aktie auf eine Spanne von 9,60 bis 10,30 USD und für das bereinigte Gewinn je Aktie auf eine Spanne von 10,45 bis 11,15 USD





WESTCHESTER, Illinois, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstofflösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, hat heute die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 bekannt gegeben.

"Zwar hatten wir nach dem starken ersten Quartal des Vorjahres ein schwieriges erstes Quartal erwartet, doch fielen die Ergebnisse im Bereich 'Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada' aufgrund betrieblicher Herausforderungen in unserem Werk in Argo schwächer aus als erwartet", so Jim Zallie , Vorsitzender, Präsident und CEO von Ingredion. "Gleichzeitig entsprach die Geschäftsentwicklung in unseren Segmenten 'Texture & Healthful Solutions' und 'Food & Industrial Ingredients - LATAM' trotz eines zunehmend unsicheren makroökonomischen Umfelds unseren Erwartungen."

"Der Geschäftsbereich 'Texture & Healthful Solutions' verzeichnete das achte Quartal in Folge ein breit angelegtes Wachstum des Nettoumsatzvolumens, das durch die anhaltend starke Kundennachfrage nach unserem Lösungsportfolio, einschließlich Clean-Label-Zutaten, getragen wurde."

"'Food & Industrial Ingredients - LATAM' entwickelte sich wie erwartet, was auf eine disziplinierte Umsetzung in der gesamten Region zurückzuführen ist, während die im Vergleich zum Vorjahr auftretenden negativen Wechselkurseffekte in Mexiko aufgefangen wurden."

* Die ausgewiesenen Ergebnisse entsprechen den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen "GAAP". Bereinigte Finanzkennzahlen sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt II. der ergänzenden Finanzinformationen mit dem Titel "Nicht auf GAAP basierende Informationen" nach dem verkürzten Konzernabschluss für eine Überleitung dieser nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen.

"In unserem Geschäftsbereich 'Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada' hatten wir zwar mit einer schwächeren Kundennachfrage gerechnet, doch wirkte sich eine länger als erwartet andauernde Erholung in unserem Werk in Argo negativ auf das Quartalsergebnis aus. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Stärkung der Betriebssicherheit und gehen davon aus, dass sich die Leistung im Laufe des zweiten Quartals gegenüber dem Vorquartal verbessern wird; wir streben eine Rückkehr zum normalen Betrieb in der zweiten Jahreshälfte an."

"Abgesehen von den Auswirkungen von Argo sind wir mit der Leistung und Widerstandsfähigkeit der anderen Bereiche unseres Unternehmens zufrieden, insbesondere mit unserem Segment 'Texture & Healthful Solutions', das weiterhin Wachstumschancen erschließt. Unser Fokus liegt auch in Zukunft darauf, unsere Kunden zu betreuen, innovative Lösungen anzubieten und eine langfristige Wertschöpfung für unsere Aktionäre voranzutreiben."

Diluted Earnings Per Share (EPS)

1Q25 1Q26 Reported Diluted EPS $ 3.00 $ 2.22 Impairment charges 0.08 - Restructuring costs 0.02 0.15 Tax items and other matters (0.13) (0.03) Adjusted Diluted EPS** $ 2.97 $ 2.34



Factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

1Q26 Total items affecting adjusted diluted EPS** (0.63) Total operating items (0.70) Margin (0.71) Volume (0.14) Foreign exchange 0.07 Other income 0.08 Total non-operating items 0.07 Financing costs - Non-controlling interests - Tax rate 0.01 Shares outstanding 0.06 Other non-operating income -



** Aufgrund von Rundungen können die Summen möglicherweise abweichen oder müssen neu berechnet werden

Geschäftsbericht

Summe Ingredion

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price Mix 2026 Change Change excl. FX First Quarter 1,813 33 (32)

(22)

1,792 (1%)

(3%)



Der Nettoumsatz im ersten Quartal ging um 1 % zurück. Der Rückgang war in erster Linie auf geringere Absatzmengen und einen ungünstigeren Produktmix im Geschäftsbereich F&II - USA/Kanada zurückzuführen, was jedoch teilweise durch höhere Umsatzerlöse im Geschäftsbereich T&HS sowie durch positive Wechselkurseffekte in allen Segmenten ausgeglichen wurde.





Reported Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business Drivers Restructuring/

Impairment Other 2026 Change Change excl. FX First Quarter 276 6 (67)

(4)

(8)

203 (26%)

(28%)





Adjusted Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business Drivers 2026 Change Change excl. FX First Quarter 273 6 (67)

212 (22%)

(24%)



Das ausgewiesene und das bereinigte Betriebsergebnis im ersten Quartal betrugen 203 bzw. 212 Mio. USD. Der Unterschied zwischen dem ausgewiesenen und dem bereinigten Betriebsergebnis war in erster Linie auf die Umstrukturierung der Rechtsträger sowie auf die bereits angekündigten Kosten für Werksschließungen zurückzuführen. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten sank das ausgewiesene Betriebsergebnis um 28 % und das bereinigte Betriebsergebnis um 24 % gegenüber dem Vorjahr, was in erster Linie auf gestiegene Betriebskosten und geringere Absatzmengen im Geschäftsbereich F&II - USA/Kanada zurückzuführen ist.





Texture & Healthful Solutions

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price Mix 2026 Change Change excl. FX First Quarter 602 13 13 (11)

617 2%

-



Segment Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business Drivers 2026 Change Change excl. FX First Quarter 99 3 (2)

100 1%

(2%)



Das Betriebsergebnis für Texture & Healthful Solutions belief sich im ersten Quartal auf 100 Millionen USD, was einem Anstieg von 1 Million USD gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ist in erster Linie auf günstige Einkaufskosten, Wechselkurseffekte und höhere Absatzmengen zurückzuführen, wurde jedoch teilweise durch strategisches Preis- und Sortimentsmanagement ausgeglichen. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen sank das Ergebnis für das Segment um 2 %.





Food & Industrial Ingredients - LATAM

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price Mix 2026 Change Change excl. FX First Quarter 573 18 (7)

(5)

579 1%

(2%)



Segment Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business Drivers Argentina JV 2026 Change Change excl. FX First Quarter 127 2 (14)

- 115 (9%)

(11%)



Das Betriebsergebnis für Food & Industrial Ingredients - LATAM belief sich im ersten Quartal auf 115 Mio. USD, was einem Rückgang von 12 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ist in erster Linie auf Wechselkurseffekte in Mexiko sowie auf geringere Absatzmengen zurückzuführen. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen sank das Ergebnis für das Segment um 11 %.





Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price Mix 2026 Change Change excl. FX First Quarter 520 2 (38)

(9)

475 (9%)

(9%)





Segment Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business Drivers 2026 Change Change excl. FX First Quarter 92 1 (59)

34 (63%)

(64%)



Das Betriebsergebnis für Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada belief sich im ersten Quartal auf 34 Mio. USD, ein Rückgang von 58 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang war auf Produktionsprobleme in unserem Werk in Argo sowie auf geringere Absatzmengen und eine ungünstigere Produktzusammensetzung zurückzuführen. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen sank das Ergebnis um 64 %.





Alle anderen*

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price Mix 2026 Change Change excl. FX First Quarter 118 - - 3 121 3%

3%





All Other Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business Drivers 2026 Change Change excl. FX First Quarter - - 3 3 nm nm

Das Betriebsergebnis für Alle anderen stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 3 Millionen USD, was auf anhaltende Verbesserungen im Geschäft mit pflanzlichen Proteinen zurückzuführen ist.





* Alle anderen umfassen die Geschäfte mehrerer operativer Segmente, die weder einzeln noch gemeinsam als berichtspflichtige Segmente klassifiziert sind. Der Nettoumsatz von allen anderen Segmenten wird hauptsächlich durch den Verkauf von Süßstoffen und Stärke durch unser Pakistan-Geschäft, den Verkauf von Stevia und anderen Inhaltsstoffen durch unsere Geschäftsbereiche PureCircle und Zuckerreduzierung sowie durch Erbsenprotein-Inhaltsstoffe durch unseren Geschäftsbereich Proteinanreicherung erzielt.

Sonstige Finanzposten

Zum 31. März 2026 beliefen sich die Gesamtverbindlichkeiten auf 1,8 Mrd. USD und die liquiden Mittel, einschließlich kurzfristiger Finanzanlagen, auf 918 Mio. USD, gegenüber 1,8 Mrd. USD bzw. 1,0 Mrd. USD zum 31. Dezember 2025.

Die Nettofinanzierungskosten beliefen sich sowohl im ersten Quartal 2026 als auch im ersten Quartal 2025 auf 9 Mio. USD.

Die ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze für das erste Quartal betrugen 25,8 % bzw. 25,1 % im Vergleich zu 25,5 % bzw. 25,4 % im Vorjahreszeitraum.

Die Nettoinvestitionen beliefen sich bis zum 31. März 2026 auf 110 Mio. USD.

Dividenden und Aktienrückkäufe

Im ersten Quartal zahlte das Unternehmen 52 Mio. USD an Dividenden an die Aktionäre. Am 18. März 2026 erklärte das Unternehmen eine Quartalsdividende in Höhe von 0,82 USD pro Aktie, die am 21. April 2026 ausgezahlt wurde. Im Laufe des Quartals kaufte das Unternehmen Stammaktien im Wert von 14 Mio. USD zurück.

Aktualisierte Prognose für das Gesamtjahr 2026

Das Unternehmen geht nun davon aus, dass sich der ausgewiesene Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr 2026 auf 9,60 bis 10,30 USD und der bereinigte Gewinn je Aktie auf 10,45 bis 11,15 USD belaufen wird.

Diese Prognose berücksichtigt die zum Ende April 2026 geltenden Zollniveaus. Darüber hinaus schließt diese Prognose akquisitionsbedingte Integrations- und Restrukturierungskosten sowie mögliche Wertminderungsaufwendungen aus.

Das Unternehmen rechnet nun für das Gesamtjahr 2026 mit einem Umsatz, der unverändert bleibt oder im niedrigen einstelligen Bereich steigt, was auf ein Absatzwachstum zurückzuführen ist, das teilweise durch einen ungünstigeren Preismix ausgeglichen wird.

Es wird nun davon ausgegangen, dass das ausgewiesene Betriebsergebnis im Gesamtjahr 2026 um einen hohen einstelligen Prozentsatz zurückgehen wird, während das bereinigte Betriebsergebnis voraussichtlich unverändert bleiben oder um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz sinken wird.

Der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 geht zudem von folgenden Annahmen aus: Für den Geschäftsbereich "Texture & Healthful Solutions" wird nun ein operativer Gewinnanstieg im niedrigen einstelligen Bereich erwartet, der durch ein Umsatzwachstum getrieben wird, das jedoch teilweise durch die erwartete höhere Inflation bei den Inputkosten ausgeglichen wird; für den Geschäftsbereich "Food & Industrial Ingredients - LATAM" wird nun ein Rückgang des operativen Gewinns im niedrigen einstelligen Bereich erwartet, was die anhaltende Stärke des mexikanischen Pesos widerspiegelt; Für den Geschäftsbereich "Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada" wird nun ein Rückgang des Betriebsergebnisses im niedrigen zweistelligen Bereich erwartet, bedingt durch operative Herausforderungen bei Argo im ersten Quartal; und für den Geschäftsbereich "Alle anderen" wird weiterhin eine Verbesserung des Betriebsergebnisses um 5 bis 10 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Die Unternehmenskosten für das Gesamtjahr 2026 werden voraussichtlich unverändert bleiben.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen einen ausgewiesenen effektiven Steuersatz von 26,3 % bis 27,8 % sowie einen bereinigten effektiven Steuersatz von 26,0 % bis 27,5 %.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für das Gesamtjahr 2026 wird nun voraussichtlich in einer Spanne von 725 bis 825 Mio. USD liegen, was unseren aktualisierten Prognosen entspricht. Die Investitionsausgaben für das Gesamtjahr werden voraussichtlich zwischen 400 und 440 Mio. USD liegen.

Ausblick für das zweite Quartal 2026

Für das zweite Quartal 2026 rechnet das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahresquartal mit einem Umsatz, der unverändert bleibt oder im niedrigen einstelligen Bereich steigt. Es wird erwartet, dass das ausgewiesene Betriebsergebnis im hohen zweistelligen Prozentbereich zurückgehen wird und das bereinigte Betriebsergebnis im hohen einstelligen Prozentbereich sinken wird, was den schwierigen Vergleich mit den starken Vorjahresergebnissen widerspiegelt.

Telefonkonferenz- und Webcast-Informationen

Ingredion wird am Dienstag, 5. Mai 2025, um 8:00 Uhr (CT)/9:00 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz abhalten, die von Jim Zallie, Vorsitzender, President und Chief Executive Officer, und Jason Payant, Vice President und Interim Chief Financial Officer, geleitet wird. Die Telefonkonferenz wird in Echtzeit im Internet übertragen und kann unter https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations abgerufen werden. Eine Präsentation mit zusätzlichen Finanz- und Betriebsinformationen wird einige Stunden vor Beginn der Telefonkonferenz auf der Website des Unternehmens zum Download bereitstehen. Eine Aufzeichnung steht für eine begrenzte Zeit unter https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results zur Verfügung.

Über Ingredion

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) mit Hauptsitz in den Vororten von Chicago ist ein führender globaler Anbieter von Inhaltsstofflösungen und bedient Kunden in mehr als 120 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von rund 7,2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 verwandelt das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere pflanzliche Rohstoffe in wertschöpfende Zutatenlösungen für die Lebensmittel-, Getränke-, Tierernährungs-, Brauerei- und Industriemärkte. Mit den Ingredion Idea Labs Innovationszentren an Standorten weltweit und mehr als 11.000 Mitarbeitern arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden daran, sein Ziel zu verwirklichen: das Potenzial von Menschen, Natur und Technologie zu vereinen, um das Leben besser zu machen. Besuchen Sie ingredion.com für weitere Informationen und die neuesten Unternehmensnachrichten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung enthalten. Ingredion Incorporated geht davon aus, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche Aussagen abgedeckt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem alle Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich des Nettoumsatzes sowie des ausgewiesenen und bereinigten Betriebsergebnisses für das zweite Quartal 2026, des ausgewiesenen und bereinigten Gewinns je Aktie für das Gesamtjahr 2026, des Nettoumsatzes, des ausgewiesenen und bereinigten Betriebsergebnisses, des Segmentbetriebsergebnisses, der Unternehmenskosten, der ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze, des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit sowie der Investitionsausgaben, sowie alle sonstigen Aussagen zu unseren Aussichten und unserer künftigen Geschäftstätigkeit, Finanzlage, Volumen, Cashflows, Aufwendungen oder andere Finanzposten, einschließlich der Pläne, Strategien und Ziele des Managements in Bezug auf die vorgenannten Punkte sowie aller Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen, die den vorgenannten Punkten zugrunde liegen.

Diese Aussagen können manchmal durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "annehmen", "glaubt", "plant", "projiziert", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "fortsetzen", "pro forma", "prognostiziert", "Ausblick", "Chancen", "Potenzial", oder andere ähnliche Begriffe oder deren Verneinung identifiziert werden. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben, dass unsere Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere Erwartungen als richtig erweisen.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten erheblich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Erwartungen abweichen; dazu zählen unter anderem Veränderungen bei den Gewohnheiten, Präferenzen, der Preissensibilität, dem Verhalten, der Nachfrage und der Wahrnehmung der Verbraucher; die Auswirkungen geopolitischer Entwicklungen, Spannungen, Bedrohungen oder Konflikte auf die Verfügbarkeit und die Preise von Rohstoffen und Energielieferungen; Lieferketten sowie Wechselkurse und Zinssätze; die Auswirkungen der globalen Geschäfts- und Wirtschaftslage auf die Nachfrage nach unseren Produkten oder unseren Zugang zu den globalen Kredit- und Aktienmärkten; unsere Abhängigkeit von bestimmten Branchen für einen wesentlichen Teil unseres Umsatzes; Betriebsschwierigkeiten in unseren Produktionsstätten sowie Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Produktsicherheit und -qualität; unsere Fähigkeit, mit den technologischen Entwicklungen in Forschung und Entwicklung Schritt zu halten und weiterhin innovative Produkte anzubieten; Wettbewerbsdruck, der sich nachteilig auf unseren Marktanteil, unseren Umsatz und unsere Rentabilität auswirken kann; Marktvolatilität, die sich nachteilig auf unsere Fähigkeit auswirken kann, potenzielle Kostensteigerungen bei Mais und anderen Rohstoffen an Kunden weiterzugeben, Mengen an Mais und anderen Rohstoffen zu Preisen zu erwerben, die ausreichen, um unsere Rentabilität aufrechtzuerhalten oder zu steigern, oder Produktmengen zu liefern und die von unseren Kunden geforderten Lieferanforderungen zu erfüllen; die Auswirkungen von Preisschwankungen, Unterbrechungen der Lieferkette, Zöllen, Abgaben und Engpässen auf die Inputs für unsere Beschaffung, Produktionsprozesse und Lieferkanäle, wie z. B. Rohstoffe, Energie sowie Fracht und Logistik; unsere Fähigkeit, Kosten einzudämmen, das Betriebskapital zu verwalten und Budgets einzuhalten, einschließlich der termingerechten und budgetkonformen Fertigstellung geplanter Wartungs- und Investitionsprojekte; der globale Klimawandel sowie gesetzliche, regulatorische oder marktbezogene Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels; unsere Fähigkeit, Akquisitionen, Veräußerungen oder strategische Allianzen zu günstigen Konditionen zu identifizieren und abzuschließen oder erwartete Synergien zu erzielen; die wirtschaftlichen, politischen und sonstigen Risiken, die mit der Geschäftstätigkeit in ausländischen Ländern und mit Fremdwährungen verbunden sind; unsere Fähigkeit, zufriedenstellende Arbeitsbeziehungen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, Mitarbeiter - einschließlich Schlüsselpersonal - zu gewinnen, zu entwickeln, zu binden, zu motivieren und gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen; die Auswirkungen von Rechts- und Regulierungsverfahren; die mit Pandemien verbundenen Risiken; die Auswirkungen etwaiger Wertminderungsaufwendungen auf immaterielle Vermögenswerte und den Firmenwert; globale und regionale Wirtschaftspolitik sowie Änderungen bestehender Gesetze und Vorschriften; Änderungen unserer Steuersätze oder das Risiko zusätzlicher Einkommensteuerverbindlichkeiten; Zinserhöhungen, die unsere Kreditkosten erhöhen könnten; Risiken, die unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Finanzmittel zu angemessenen Konditionen zu beschaffen, sowie andere Faktoren, die unseren Zugang zu ausreichenden Finanzmitteln für zukünftiges Wachstum und Expansion beeinträchtigen; Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und anderer fortschrittlicher Technologien sowie unsere Abhängigkeit von externen Technologieanbietern; Unterbrechungen, Sicherheitsvorfälle oder Ausfälle in Bezug auf IT-Systeme, -Prozesse und -Standorte; Risiken, die die Fortführung unserer Dividendenpolitik beeinträchtigen; sowie unsere Fähigkeit, eine wirksame interne Kontrolle der Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum der Veröffentlichung eingetreten sind. Wenn wir eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger und andere nicht zu dem Schluss kommen, dass wir zusätzliche Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden. Eine ausführlichere Beschreibung dieser und anderer Risiken finden Sie unter "Risikofaktoren" sowie in weiteren Informationen, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und in unseren nachfolgenden Berichten auf Formular 10-Q und Formular 8-K enthalten sind, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden.

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(dollars and shares in millions, except per share data)



Three Months Ended March 31, Change

%



2026 2025 Net sales $ 1,792 $ 1,813 (1 %) Cost of sales 1,391 1,347 Gross profit 401 466 (14 %) Operating expenses 200 193 4 % Other operating (income), net (13 ) (10 ) Restructuring/impairment charges 11 7 Operating income 203 276 (26 %) Financing costs 9 9 Income before income taxes 194 267 (27 %) Provision for income taxes 50 68 Net income 144 199 (28 %) Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 2 Net income attributable to Ingredion $ 142 $ 197 (28 %) Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 63.2 64.5 Diluted 64.0 65.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.25 $ 3.05 (26 %) Diluted 2.22 3.00 (26 %)

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) March 31, 2026 December 31, 2025 (Unaudited) Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 914 $ 1,030 Short-term investments 4 3 Accounts receivable, net 1,358 1,185 Inventories 1,183 1,227 Prepaid expenses and assets held for sale 66 60 Total current assets 3,525 3,505 Property, plant and equipment, net 2,561 2,526 Intangible assets, net 1,259 1,269 Other non-current assets 583 597 Total assets $ 7,928 $ 7,897 Liabilities and stockholders' equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 83 $ 48 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,194 1,268 Total current liabilities 1,277 1,316 Long-term debt 1,742 1,742 Other non-current liabilities 463 473 Total liabilities 3,482 3,531 Share-based payments subject to redemption 41 64 Redeemable non-controlling interests - 7 Ingredion stockholders' equity: Preferred stock - authorized 25.0 shares - $0.01 par value, none issued - - Common stock - authorized 200.0 shares - $0.01 par value, 77.8 shares issued at March 31, 2026 and December 31, 2025 1 1 Additional paid-in capital 1,162 1,155 Less: Treasury stock (common stock: 14.8 shares at March 31, 2026 and December 31, 2025) at cost (1,553 ) (1,555 ) Accumulated other comprehensive loss (927 ) (937 ) Retained earnings 5,700 5,610 Total Ingredion stockholders' equity 4,383 4,274 Non-redeemable non-controlling interests 22 21 Total stockholders' equity 4,405 4,295 Total liabilities and stockholders' equity $ 7,928 $ 7,897

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(dollars in millions)



Three Months Ended March 31, 2026 2025 Cash from operating activities Net income $ 144 $ 199 Non-cash charges to net income: Depreciation and amortization 55 55 Mechanical stores expense 18 16 Impairment charges - 6 Margin accounts 8 (3 ) Changes in other working capital (205 ) (220 ) Other 13 24 Cash provided by operating activities 33 77 Cash from investing activities Capital expenditures and mechanical stores purchases, net (110 ) (92 ) Proceeds from sale of business 12 12 Purchases of equity securities, net (1 ) - Other (1 ) 2 Cash used for investing activities (100 ) (78 ) Cash from financing activities Proceeds (payments) on borrowings, net 35 (48 ) Repurchases of common stock, net (14 ) (55 ) Common stock activity for share-based compensation, net (10 ) (11 ) Purchases of non-controlling interests (7 ) - Dividends paid, including to non-controlling interests (52 ) (52 ) Cash used for financing activities (48 ) (166 ) Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents (1 ) 7 (Decrease) in cash and cash equivalents (116 ) (160 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 1,030 997 Cash and cash equivalents, end of period $ 914 $ 837

Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) I. Segment Information of Net Sales to Unaffiliated Customers and Operating Income







Three Months Ended

March 31, Change %



Change

Excl. FX %



2026 2025 Net Sales to Unaffiliated Customers: Texture & Healthful Solutions (i) $ 617 $ 602 2 % 0 % Food & Industrial Ingredients-LATAM (ii) 579 573 1 % (2 %) Food & Industrial Ingredients-U.S./Canada (iii) 475 520 (9 %) (9 %) All Other (iv) 121 118 3 % 3 % Net Sales $ 1,792 $ 1,813 (1 %) (3 %) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 100 $ 99 1 % (2 %) Food & Industrial Ingredients-LATAM 115 127 (9 %) (11 %) Food & Industrial Ingredients-U.S./Canada 34 92 (63 %) (64 %) All Other 3 - nm nm Corporate (40 ) (45 ) (11 %) (11 %) Adjusted Operating Income 212 273 (22 %) (24 %) Restructuring costs (11 ) (1 ) Other matters 2 10 Impairment charges - (6 ) Operating Income $ 203 $ 276 (26 %) (28 %)

Anmerkungen zum Nettoumsatz mit nicht verbundenen Kunden



(i) Bereinigt um segmentinterne Umsätze in Höhe von 9 Mio. USD sowohl für das erste Quartal 2026 als auch für das erste Quartal 2025.



(ii) Bereinigt um segmentinterne Umsätze in Höhe von 10 Mio. USD und 13 Mio. USD für das erste Quartal 2026 bzw. das erste Quartal 2025.



(iii) Abzüglich segmentinterner Umsätze in Höhe von 27 Mio. USD und 33 Mio. USD für das erste Quartal 2026 bzw. 2025.



(iv) Abzüglich segmentinterner Umsätze in Höhe von 4 Mio. USD und 3 Mio. USD für das erste Quartal 2026 bzw. 2025.



II. Nicht auf GAAP basierende Informationen

Zur Ergänzung der konsolidierten Finanzergebnisse, die in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) erstellt wurden, werden nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen verwendet, die bestimmte GAAP-Posten ausschließen, wie z. B. Kosten für die Restrukturierung und Neusegmentierung, Nettogewinne aus dem Verkauf von Unternehmensteilen, Wertminderungsabschreibungen, Steuerposten in Mexiko und andere spezifische Posten. Im Allgemeinen wird der Begriff "bereinigt" verwendet, wenn wir uns auf diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beziehen.

Die Unternehmensleitung verwendet intern nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen bei der strategischen Entscheidungsfindung, der Prognose künftiger Ergebnisse und der Bewertung der aktuellen Performance. Durch die Offenlegung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beabsichtigt die Unternehmensleitung, Anlegern einen aussagekräftigeren, konsistenteren Vergleich der Betriebsergebnisse des Unternehmens und Trends für die dargestellten Zeiträume zu ermöglichen. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen werden zusätzlich zu und in Verbindung mit den Ergebnissen verwendet, die nach GAAP erfasst wurden. Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, Aspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu betrachten, die, falls sie in Verbindung mit den auf GAAP basierenden Ergebnissen gesehen werden, ein vollständigeres Verständnis der Faktoren und Trends bieten, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken. Die erwarteten Finanzkennzahlen spiegeln möglicherweise nicht bestimmte zukünftige Aufwendungen, Kosten und/oder Gewinne wider, die aufgrund ihres unbekannten Zeitpunkts, ihrer Auswirkungen und/oder Bedeutung von Natur aus schwer vorhersehbar bzw. abschätzbar sind. Nicht auf GAAP basierende Anpassungen werden in der Regel an bereinigten Finanzkennzahlen vorgenommen, was das Vertrauen des Managements in seine Fähigkeit zur Prognose bereinigter Finanzkennzahlen im Vergleich zu seiner Fähigkeit zur Prognose von GAAP-Finanzkennzahlen erhöht. Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen, einschließlich erwartete nicht auf GAAP basierende Kennzahlen, sollten als Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen bzw. als diesen überlegen angesehen werden.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit GAAP erstellt. Daher sind die Kennzahlen des Unternehmens nicht unbedingt mit ähnlich benannten Kennzahlen mit anderer Unternehmen vergleichbar. Die Überleitungen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen werden in den nachstehenden Tabellen aufgeführt.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

March 31, 2026 Three Months Ended

March 31, 2025 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 142 $ 2.22 $ 197 $ 3.00 Adjustments: Restructuring costs (i) 10 0.15 1 0.02 Other matters (ii) (2 ) (0.03 ) (7 ) (0.11 ) Impairment charges (iii) - - 5 0.08 Tax item-Mexico (iv) (4 ) (0.06 ) (1 ) (0.02 ) Other tax matters (v) 4 0.06 - - Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 150 $ 2.34 $ 195 $ 2.97

Nettogewinn und Gewinn je Aktie können aufgrund von Rundungen abweichen oder neu berechnet werden.



Anmerkungen



(i) In den drei Monaten bis zum 31. März 2026 und 2025 haben wir Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 11 Mio. USD bzw. 1 Mio. USD verbucht, die in erster Linie mit den geschätzten Kosten für die Umstrukturierung der Rechtsträger im Jahr 2026 zusammenhängen.



(ii) In den drei Monaten bis zum 31. März 2026 haben wir Vorteile vor Steuern in Höhe von 2 Mio. USD verbucht. In den drei Monaten bis zum 31. März 2025 verzeichneten wir Vorsteuergewinne in Höhe von 10 Mio. USD, die in erster Linie auf Versicherungserstattungen und ein günstiges Urteil im Zusammenhang mit bestimmten indirekten Steuern zurückzuführen waren.



(iii) In den drei Monaten bis zum 31. März 2025 verbuchten wir Vorsteuer-Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 6 Mio. USD im Zusammenhang mit zuvor angekündigten Werksschließungen sowie Wertminderungen auf Beteiligungen. In den drei Monaten bis zum 31. März 2026 gab es keine derartigen Vorgänge.



(iv) Die Steuerbeträge resultieren aus der Kursentwicklung des mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar und deren Auswirkungen auf die Neubewertung des mexikanischen Jahresabschlusses während des Berichtszeitraums.



(v) In den drei Monaten bis zum 31. März 2026 haben wir Steuerrückstellungen aus Vorjahren, die Rückforderung von US-Steuervorteilen aus Vorjahren sowie damit verbundene steuerliche Auswirkungen im Zusammenhang mit den oben genannten aktuellen und vorangegangenen Non-GAAP-Anpassungen erfasst. Dies wurde teilweise durch Zinserträge aus zuvor erfassten Steuervorteilen ausgeglichen, die mit bestimmten brasilianischen lokalen Fördermaßnahmen zusammenhängen, die zuvor steuerpflichtig waren.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax)







Three Months Ended

March 31, 2026 2025 Operating income $ 203 $ 276 Adjustments: Restructuring costs (i) 11 1 Other matters (ii) (2 ) (10 ) Impairment charges (iii) - 6 Non-GAAP adjusted operating income $ 212 $ 273

Zu den Anmerkungen (i) bis (iii) siehe die Anmerkungen (i) bis (iii) in der Überleitung des Ingredion zuzurechnenden GAAP-Nettoergebnisses und des verwässerten Gewinns je Aktie ("EPS") zum Ingredion zuzurechnenden bereinigten Non-GAAP-Nettoergebnis und zum bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)







Three Months Ended March 31, 2026 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 194 $ 50 25.8 % Adjustments: Restructuring costs (i) 11 1 Other matters (ii) (2 ) - Tax item-Mexico (iv) - 4 Other tax matters (v) - (4 ) Adjusted Non-GAAP $ 203 $ 51 25.1 %









Three Months Ended March 31, 2025 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 267 $ 68 25.5 % Adjustments: Restructuring costs (i) 1 - Impairment charges (iii) 6 1 Other matters (ii) (10 ) (3 ) Tax item-Mexico (iv) - 1 Adjusted Non-GAAP $ 264 $ 67 25.4 %

Zu den Anmerkungen (i) bis (v) siehe die Anmerkungen (i) bis (v) in der Überleitung des nach GAAP berechneten, Ingredion zurechenbaren Nettogewinns und des verwässerten Gewinns je Aktie ("EPS") zum nach Non-GAAP berechneten, Ingredion zurechenbaren bereinigten Nettogewinn und zum bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings Per Share ("GAAP EPS")

to Expected Adjusted Diluted Earnings Per Share ("Adjusted EPS")

(Unaudited)







Expected EPS Range

for Full-Year2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 9.60 $ 10.30 Adjustments: Restructuring costs (i) 0.20 0.20 Other matters (ii) 0.20 0.20 Impairment charges (iii) 0.45 0.45 Tax item-Mexico (iv) (0.06 ) (0.06 ) Other tax matters (v) 0.06 0.06 Adjusted EPS $ 10.45 $ 11.15

Zu den Anmerkungen (i) bis (v) siehe die Anmerkungen (i) bis (v) in der Überleitung des nach GAAP berechneten, Ingredion zurechenbaren Nettogewinns und des verwässerten Gewinns je Aktie ("EPS") zum nach Non-GAAP berechneten, Ingredion zurechenbaren bereinigten Nettogewinn und zum bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie.



Darüber hinaus beinhalten die oben genannten Prognosewerte folgende Anpassungen:



(i) Geschätzte Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 7 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der geplanten Schließung unseres Produktionsstandorts in Cabo, Brasilien.



(ii) Geschätzte direkte Kosten vor Steuern in Höhe von 20 Mio. USD im Zusammenhang mit einem Brandereignis in unserem Produktionswerk in Argo.



(iii) Geschätzte Wertminderungsaufwendungen vor Steuern in Höhe von 36 Mio. USD im Zusammenhang mit der geplanten Schließung unseres Produktionsstandorts in Cabo, Brasilien.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate ("GAAP ETR")

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate ("Adjusted ETR")

(Unaudited)







Expected Effective Income

Tax Rate Range

for Full-Year2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 26.3 % 27.8 % Adjustments: Restructuring costs (i) (0.1 %) (0.1 %) Other matters (ii) 0.1 % 0.1 % Impairment charges (iii) (0.3 %) (0.3 %) Tax item-Mexico (iv) 0.4 % 0.4 % Other tax matters (v) (0.4 %) (0.4 %) Adjusted ETR 26.0 % 27.5 %

Zu den Anmerkungen (i) bis (v) siehe die Anmerkungen (i) bis (v) in der Überleitung des nach GAAP berechneten, Ingredion zurechenbaren Nettogewinns und des verwässerten Gewinns je Aktie ("EPS") zum nach Non-GAAP berechneten, Ingredion zurechenbaren bereinigten Nettogewinn und zum bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie.



Darüber hinaus beinhalten die oben genannten Prognosewerte folgende Anpassungen:



(i) Geschätzte Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 7 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der geplanten Schließung unseres Produktionsstandorts in Cabo, Brasilien.



(ii) Geschätzte direkte Kosten vor Steuern in Höhe von 20 Mio. USD im Zusammenhang mit einem Brandereignis in unserem Produktionswerk in Argo.



(iii) Geschätzte Wertminderungsaufwendungen vor Steuern in Höhe von 36 Mio. USD im Zusammenhang mit der geplanten Schließung unseres Produktionsstandorts in Cabo, Brasilien.

KONTAKT:

Investoren: Noah Weiss, 773-896-5242

Medien: Rick Wion, 708-209-6323