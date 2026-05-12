Ein Router zur Miete: Klingt praktisch, kann den Internettarif aber deutlich verteuern, wie ein aktueller Vergleich zeigt. Ab wann lohnt es sich, ein eigenes Gerät zu kaufen? Mit dem Tarif allein ist es nicht getan: Fürs Internet daheim braucht es auch einen Router. Wer kein passendes Gerät hat, kann sich entweder selbst einen Router kaufen oder muss einen mieten. Die Mietvariante kann es aber in sich haben: Miet-Router verteuern die Internetkosten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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